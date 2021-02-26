Twitter, ücretli takipçi modeline geçiyor: Super Follows duyuruldu

Twitter, özel içerik üreten hesapların takipçilerinden doğrudan ücret alabileceği "Super Follows" özelliğini duyurdu.

2020'de tarihinin en büyük siber saldırısını yaşayan Twitter, koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz yıl 1,14 milyar dolarlık zarar açıklamıştı.

Türkiye'de sosyal medya yasasına uymadığı için 40 milyon TL ceza ödeyen ve ardından ülkemizdeki reklam geliri tamamen kesilen Twitter, para kazanmanın yeni yollarını arıyor.

Geçtiğimiz haftalarda Twitter'ın ücretli üyelik seçeneği üzerinde çalıştığını ve gelirlerini artırmak için farklı alternatifler denediğini sizlerle paylaşmıştık.

TWITTER'DA ÜCRETLİ TAKİPÇİ DÖNEMİ

Twitter, platforma entegre edeceği yeni özelliğini duyurdu. Şirket, "Super Follows" ismini verdiği özellik ile ücretli takipçi modeline geçmeye hazırlanıyor.

Söz konusu özellik sayesinde Twitter'a içerik üreten kullanıcılar, takipçilerinden doğrudan ödeme alabilecek.

Twitter’dan yapılan açıklamada yeni uygulamanın fiyatının aylık 4,99 dolar olduğu bilgisine yer verildi. Ancak Twitter’ın bu özellik için belirlediği komisyon miktarına dair henüz resmi bir açıklama yok.