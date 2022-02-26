Twitter, Ukrayna ve Rusya’da reklamları durdurdu

Twitter, Ukrayna'daki saldırılarla ilişkili riskleri en aza indirmek için Ukrayna ve Rusya'daki reklamları durdurma kararı aldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi, sosyal paylaşım platformu Twitter'da da geniş yankı buldu.

Rus birliklerinin Ukrayna'ya girişiyle birlikte Ukrayna'daki durumu bildiren ve görüntü paylaşan bazı hesaplar, Twitter tarafından engellenmişti.

Yeni bir karar daha alan şirket, Ukrayna'daki saldırılarla ilişkili riskleri en aza indirmek ve güvenlik önlemlerini artırmak için Ukrayna ve Rusya'daki reklamları geçici olarak durdurma kararı aldı.

ÖNERİLEN TWEETLER DE DURDURULDU

Twitter ayrıca, kötüye kullanım amaçlı içeriğin yayılmasını azaltmak için kullanıcıların takip etmedikleri hesaplardan gelen tweet’leri öneren özelliğini de geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Öte yandan platform; gazeteciler, aktivistler ve hükümet yetkilileri gibi yüksek profilli hesapları bilgisayar korsanlarından korumak için çalıştığını söyledi.