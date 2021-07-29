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    Twitter, uygulama içi alışveriş özelliğini test ediyor

    Twitter, uygulamadan çıkmadan alışveriş yapma imkanı sunan yeni özelliğini kullanıcıların profillerine ekleyecek.
    • Haber Merkezi
    • 29.07.2021 - 10:59
    • Güncelleme : 29.07.2021 - 11:01
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    Twitter, uygulama içi alışveriş özelliğini test ediyor

    2020'de 1.14 milyar dolarlık zarar açıklayan sosyal medya platformu Twitter, gelir elde etmenin yeni yollarını arıyor.

    Sosyal medya platformu, geçtiğimiz aylarda ücretli üyelik seçeneği Twitter Blue'yu duyurmuştu. Şirket, şimdi de platforma alışveriş özelliği eklemek için kolları sıvadı.

    UYGULAMA İÇİNDEN ALIŞVERİŞ DÖNEMİ

    Gelen bilgilere göre Twitter, üzerinde çalıştığı bu özellik ile birlikte uygulamayı terk etmeden alışveriş yapılmasını sağlayacak.

    Yeni özellik, şirketlerin profillerine ürünlerini ekleyebilecekleri bir bölüm yerleştirecek ve kullanıcılar bu kısımdan ürün fiyatlarına ve görsellerine göz atabilecek.

    Ürünü almak isteyen kullanıcılar ise, ilgili bağlatılara tıklayıp uygulamadan çıkmadan, ürünün web sitesinden satın alma işlemi gerçekleştirebilecek.

    twitter

    TEST EDİLİYOR

    Twitter'ın yeni alışveriş sistemi, şu anda  uygulamayı İngilizce kullanan iOS kullanıcıları arasında test ediliyor.  Bu nedenle özelliğin tüm kullanıcılara ulaşması biraz zaman alabilir.

    twitter

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