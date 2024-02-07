Twitter (X) rakibi Bluesky, herkesin erişimine açıldı Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey'in kuruluşu olan Bluesky, özel davet kodunu bırakarak tüm kullanıcılara açıldı. Artık Bluesky kullanmak için bir davetiye gerekmiyor.

ensonhaber.com

Elon Musk'ın satın almasıyla birlikte tepki çeken birçok karara imza atan Twitter, adını X olarak değiştirmişti.

Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey tarafından geçtiğimiz yıl kurulan sosyal medya platformu Bluesky, şimdiye kadar yalnızca özel davetiyelerle kullanıcı kabul ediyordu.

Bluesky herkese açıldı

Platformun, bir yılın ardından kapalı betadan çıkarak herkes için kullanıma sunulduğu duyuruldu.

Uygulamaya üye olmak isteyenlerden artık davetiye şartı aranmıyor. Bu da herkesin platforma kayıt olabileceği anlamına geliyor.

Şu an iOS veya Android üzerinden Bluesky uygulamasını indirip, davetiye gerekmeden kaydolabilirsiniz.

Şimdilik uygulamanın Türkçe dil desteği vermediğini belirtelim. Ancak şirket, çok yüksek bir ihtimal önümüzdeki aylarda Türkçe dil seçeneğini de ekleyecektir.

Twitter’a rakip olması beklenen Bluesky, Twitter'ın sadeleştirilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.

Ana akışta diğer kullanıcıların paylaştığı gönderileri görebiliyorsunuz. Uygulamada; beğenme, yorum yapma ve yeniden paylaşma gibi özellikler de mevcut.

Jack Dorsey, ilk olarak 2019 yılında attığı bir tweet'te, merkeziyetsiz bir sosyal medya oluşturacağının sinyallerini vermişti.