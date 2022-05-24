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    Twitter yönetiminde kayıplar devam ediyor

    Elon Musk'ın satın alma girişimiyle deprem yaşanan Twitter yönetiminde, ayrılanların sayısı artıyor.
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2022 - 11:26
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 11:48
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    Twitter yönetiminde kayıplar devam ediyor

    Elon Musk'ın Twitter'ı satın alacağını açıklamasıyla birlikte, sosyal medya platformunun yönetim bölümünde kriz yaşanıyor.

    Şirket, son olarak 3 yönetici de dahil olmak üzere kısa süre içerisinde 5 yöneticisini kaybetti.

    Her ne kadar çalışanların işten ayrılmasının Elon Musk'la bir bağlantısı olmadığı açıklansa da istifaların Musk'ın kararından sonra gelmesi, kafaları karıştırıyor.

    3 yönetici daha işten ayrıldı

    Ürün yönetiminden sorumlu başkan yardımcısı Ilya Brown, Twitter hizmetinden sorumlu başkan yardımcısı Katrina Lane ve veri bilimi başkanı Max Schmeiser, işten çıkan son isimler oldu.

    Twitter üzerinden şirketten ayrıldığını doğrulayan Brown, ayrılma sebebinin Musk'ın şirketi satın alma teklifiyle ilgisi olmadığını belirtti.

    elon musk twitter


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