Twitter, zincir gönderileri birleştiren Threader uygulamasını satın aldı

Twitter, zincir gönderileri birleştirerek tek bir makale şeklinde okumaya yarayan Threader uygulamasını bünyesine kattı.

Twitter'ın, ücretli üyelik seçeneği üzerinde çalıştığını geçtiğimiz aylarda sizlerle paylaşmıştık.

Twitter Blue olarak adlandırılacak ücretli abonelik hizmeti, artık ABD ve Yeni Zelanda’da kullanıma sunulmuş durumda.

Twitter Blue, kullanıcılara tweet geri alma ve tema özelleştirme gibi birkaç yenilik sunuyor. Ayrıca uzun flood tweet'lerini okumayı kolaylaştıracak bir "Okuma modu" da abonelik paketinde yer alıyor.

TWITTER, THREADER UYGULAMASINI SATIN ALDI

Twitter’ın fazla kelime içeren gönderiler için zincir paylaşım yapılmasına imkân tanımasının ardından, bu gönderileri birleştiren uygulamalar popülerlik kazanmıştı.

Twitter Blue ücretli abonelik kapsamında, kullanıcılara gönderileri birleştirerek tek bir makale gibi okuma hizmeti sunuluyor. Bu kapsamda şirket, Threader uygulaması bünyesine kattı.

Threader ekibi ve uygulamanın kurucusu Marie Denis, Twitter'ın Longform adındaki gönderi okuma deneyimini iyileştirme bölümüne katılacak. Threader ise 15 Aralık itibarıyla kapanacak.

Gelecek dönemde gönderi okuma ile ilgili daha fazla yeniliğin Twitter Blue abonelerine sunulması bekleniyor.

TWITTER BLUE TÜRKİYE FİYATI

Twitter'ın kullanıcılara daha fazla özellik sunan abonelik sisteminin fiyatı, geçtiğimiz haftalarda uygulamanın App Store sayfasında yer alan bilgilerde ortaya çıkmıştı.

ABD fiyatı 2,99 dolar olan Twitter Blue'nun Türkiye fiyatı ise 30,99 TL olarak açıklandı. Ancak yeni özellik, ülkemizde henüz aktif değil.