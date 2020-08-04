Twitter'a 250 milyon dolarlık rekor ceza yolda

Geçtiğimiz günlerde tarihinin en büyük siber saldırısını yaşayan Twitter, çok ağır cezalarla karşı karşıya kalacak.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Twitter, 15 Temmuz gecesi tarihinin en büyük siber saldırısını yaşamış ve birçok hesap ele geçirilmişti.

Microsoft kurucu ortağı Bill Gates, Tesla CEO'su Elon Musk, Amazon CEO'su Jeff Bezos, şovmen Kanye West ve eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg gibi isimlerin yanı sıra; Apple ve Uber gibi şirketlerin hesapları ele geçirilmiş ve dolandırıcılık amaçlı tweet'ler atılmıştı.

Atılan mesajların birçoğunda BTC cüzdan adresi paylaşılarak bu hesaba bağış yapılmasını isteyen hackerlar, bu sayede kısa sürede 100 bin dolar toplamayı başarmıştı.

TWITTER'A DEV CEZALAR KAPIDA

Federal Ticaret Komisyonu, Twitter hakkında yazılan bir şikayet dilekçesini değerlendirmeye aldı.

Dilekçe sonucu, güvenlik açıkları bulunan Twitter’a 250 milyon dolarlık büyük bir ceza gelebilir.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan hack saldırısına ek olarak, Twitter'a son 7 yıl içinde üye olan ve iki faktörlü doğrulamayı kullanan kişilerin e-posta ve telefon numaraları reklamlardan gelir elde eden kişilerin eline geçmişti.

Bu talihsizlik yüzünden mağdur olan kullanıcılar, reklam şirketlerinden onlarca mesaj aldığını söylemişti

TWITTER'IN BİLEREK YAPTIĞI SÖYLENİYOR

Birçok siber güvenlik uzmanı, Twitter’ın bunu bilerek yaptığını ve kullanıcılara ihanet ettiğini belirtiyor. Buna ek olarak, CEO Jack Dorsey’in 2011 yılında Federal Ticaret Komisyonu ile yaptığı mutabakat anlaşmasını ihlal ettiği söyleniyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu, Twitter’ın bu nedenlerden ötürü 250 milyon dolar para cezasına çarptırılabileceğini açıkladı.

Öyle görünüyor ki son aylarda üst üste güvenlik veri ihlallerine karışan sosyal medya devinin başı bir hayli ağrıyacak.