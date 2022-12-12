Twitter'da 280 karakter sınırı 4 bine çıkacak

Elon Musk, Twitter'daki karakter sınırının 280'den 4 bin karaktere yükseleceği yönündeki haberleri doğruladı.

Dünyanın en zengin iş insanlarından Elon Musk, geçtiğimiz haftalarda Twitter'ı satın alarak CEO'luk koltuğuna oturmuştu. İşe başlar başlamaz sıkı çalışma politikaları uygulayan Musk, aynı zamanda bazı köklü değişikliklere imza atacak.

Twitter kullanıcıların uzun gönderiler oluşturmasına izin vereceğini duyuran Elon Musk, bu kez gönderilerde izin verilen maksimum karakter sayısında değişikliğe gidileceğini açıkladı.

Karakter sınırı 4 bine çıkacak

Karakter sayısını 280'den 4 bine çıkarmayı planladıklarının işaretini veren Musk, bir kullanıcının Twitter'ın karakter sayısını 4 bine çıkarıp çıkarmayacağı sorusunu, "Evet" diye cevapladı.

2006'da kurulan Twitter, başta 140 olan karakter sayısını Kasım 2017'de ikiye katlayarak 280'e çıkarmıştı. Musk, karakter limitinin ne zaman artırılabileceği ile ilgili bir açıklama yapmadı.