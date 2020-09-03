Twitter'da artık bot hesaplar trend listesine müdahale edemeyecek

Popüler mikro blog platformu Twitter, "Trend Topic" diye adlandırılan "Gündem" içeriğini tamamen değiştirecek. Artık bot hesaplarla sahte gündem içerikleri oluşturulamayacak.

Temmuz 2006 tarihinde şu anki CEO Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone ve Evan Williams tarafından kullanıma açılan mikro blog sitesi Twitter, Alexa verilerine göre son üç ayda dünya genelinde en çok ziyaret edilen 47. web sitesi konumunda.

Twitter’da en çok kullanılan anahtar kelimeler ve hashtag’ler sonucunda oluşturulan listeye Trend Topic (TT) listesi deniyor ve bu liste, milyonlarca kullanıcı tarafından takip ediliyor.

Trend Topic listesine bakarak, o an hangi ülkede neyin daha popüler olduğu ve konuşulduğu görülebiliyor.

Trend Topic listesine girebilmek için binlerce aynı anahtar kelimenin veya hashtag'in paylaşılması gerekiyor. Bu nedenle TT listesine sokmak istediğiniz konunun oldukça popüler olması ve diğer kullanıcılar tarafından etkileşim alması gerekiyor.

BOTLAR KOLAYCA GÜNDEM YARATABİLİYOR

Aslına bakacak olursak, Twitter'ın TT algoritması o kadar da güçlü değil. Yani biraz uğraşarak ve para harcayarak istediğiniz anahtar kelimeleri listeye sokabilirsiniz.

Bunu yapabilmek için, bazı fenomen hesaplarla para karşılığında anlaşabilir veya bot hesaplara paylaşımlar yaptırabilirsiniz.

TWITTER ARTIK BOT HESAPLARA DUR DİYECEK: GÜNDEM TASARIMI TAMAMEN DEĞİŞİYOR

Twitter'ın "trend topic" olarak adlandırılan "Gündem" bölümü, trol veya bot hesapların müdahalesi ile değiştirilebiliyor. Aslına bakacak olursak Twitter çalışanları bu durumun yıllardır farkında, ancak ABD başkanlık seçimlerinin yaklaşması nedeniyle Twitter ancak şimdi harekete geçti.

Twitter'ın politika ekipleri ve CEO Jack Dorsey de dahil olmak üzere üst düzey yöneticilerle yapılan toplantılarda, bot hesapların veya trollerin "trend topic" gündemine müdahale ederek ABD seçimlerine etki edebileceği masaya yatırıldı.

İÇERİĞİN NEDEN TREND OLDUĞU GÖRÜLEBİLECEK

Gündem sayfasına yeni özellikler eklemeye hazırlanan Twitter, bu kapsamda trend olan içerikler için açıklayıcı bilgilere de yer verecek.



Başka bir deyişle gündem olan etiket veya kelimenin neden çokça konuşulduğuna dair bilgiler gösterilecek.



Söz konusu değişiklik sayesinde kullanıcıların gündeme dair olan bilgilere kolayca erişmesi hedefleniyor.



Bu bilgilerin otomatik olarak değil bir editör tarafından yazılacağı ve bu sayede en doğru bilginin paylaşılacağı belirtiliyor.







Twitter'ın analizden sorumlu başkan yardımcısı Cindy Otis, "Twitter'da gördüğünüz pek çok yalan haber, aynı fikirde olmayan kullanıcılar tarafından bile yayılıyor. Birçok kullanıcı, yalnızca trend olduğu için söz konusu kelimeler ile ilgili tweet atınca, o kelime gündemde daha fazla kalıyor." diyerek, artık bu duruma bir son vermek istediklerini belirtti.