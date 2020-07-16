Twitter'da birçok ünlü kişi ve kurumun hesabı hacklendi

Twitter'da birçok ünlü kişi ve kurumun hesabı hacklendi

Sosyal medya platrofmu Twitter'ın güvelik açığını bulan siber korsanlar, Jeff Bezos, Elon Musk ve Bill Gates gibi birçok ünlü isim ve kriptopara kurumunun hesabını ele geçirdi.

Aralarında politikacılar, şirket yöneticileri, sanatçılar ve şirketin olduğu birçok Twitter hesabı hacklenirken, hesaplarının iadesi için bitcoin bağışında bulunmaları istendi.

"TOPLULUĞA 5000 BTC'Yİ GERİ VERİYORUM"

Hesaplardan paylaşılan metinlerde 'topluluğa 5000 BTC'yi (45.889.950 dolar) geri veriyorum' ifadeleri kullanıldı. Kullanıcılardan Crypto For Health domainine tıklamalarını isteyen hackerlar, kısa sürede yaklaşık 38 bin dolar toplamayı başardı.

100 BİN DOLARDAN FAZLA TOPLADILAR

Atılan mesajların bir çoğunda BTC cüzdan adresi paylaşılarak bu hesaba bağış yapılması da istendi. Bir süre sonra toplanılan miktar 100 bin doları geçti.

ÜNLÜ ŞİRKETLER VE ŞAHISLAR HACKLENDİ

Hesapları ele geçirilenler arasında Apple, Uber, Jeff Bezos, Gemini, Binance, KuCoin, Coinbase, Litecoin'den Charlie Lee, Tron'dan Justin Sun, Bitcoin, Bitfinex, Ripple, Cash App, Elon Musk ve CoinDesk yer alıyor.

NETANYAHU VE OBAMA DA HACKLENDİ

Hatta son saatlerde hesabı ele geçirilenlerin arasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 2020 ABD Başkanlık seçimlerinin adayları arasında yer alan ve sonradan yarıştan çekilen milyarder Michae Bloomberg ve eski ABD Başkanı Barack Obama da katıldı.

"TWİTTER İÇİNDEN YAPILDI" İDDİASI

Domain'in Whois bilgisine ulaşıldığına dair bilgiler Twitter'da dolaşırken, bazı kullanıcılar da Twitter'ın içinden bir kişinin bu işi yaptığını iddia ediyor. Şu anda tweetlerin çoğu platformdan silinmiş durumda. Ancak henüz Twitter'dan konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.