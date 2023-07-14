Twitter’da para kazanma dönemi resmen başladı Twitter, artık içerik oluşturuculara, gönderilerine verilen yanıtlarda sunulan reklamlardan kazanç payı veriyor.

ensonhaber.com

Twitter'ın sahibi Elon Musk, sosyal medya platformunda içerik üreticilerine abone olma özelliğini devreye almaya başlamıştı.

Şirket, şimdi de içerik üreticilerinin platformdan reklam geliri elde etmesini sağlıyor. Söz konusu özellik, bazı ülkelerde kullanıma sunuldu.

Yanıtlardaki reklamlar gelire dönüşecek

İçerik Oluşturucu Reklam Gelir Paylaşımı adı verilen program, içerik oluşturucuların tweet yanıtlarında görüntülenen reklamlardan elde edilen gelirden pay almalarına olanak tanıyacak.

Programa katılabilmek için içerik oluşturucuların en az 10.000 takipçiye sahip olmaları ve hesap ayarlarında "Tweetlerden Para Kazan" ayarını etkinleştirmeleri gerekiyor.

Twitter Blue'ya abone olan ve son 3 ay boyunca her ay 5 milyondan fazla tweet gösterimi kazanan kullanıcılar bu programa katılmaya hak kazanıyor.

Program şu anda beta sürecinde ve yalnızca sınırlı sayıda içerik oluşturucu tarafından kullanılabiliyor.