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    Twitter'da yeni dönem! Sarı tik nedir, ne anlama geliyor? Twitter'da sarı tik kimlere veriliyor, ücretli mi?

    Twitter’da yenilikler gelmeye devam ediyor. Sarı tik işareti, adeta yeni bir dönem başlattı. Peki sarı tik nedir, ne işe yarıyor? Kimlere veriliyor ve ücretli mi? İşte merak edilenler…
    • 13.12.2022 - 09:57
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    Twitter'da yeni dönem! Sarı tik nedir, ne anlama geliyor? Twitter'da sarı tik kimlere veriliyor, ücretli mi?

    Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de milyonlarca aktif kullanıcısı bulunan Twitter, geçtiğimiz aylarda Elon Musk tarafından satın alınmıştı.

    Elon Musk, Twitter’ı satın aldıktan sonra, platformda bazı değişiklikler yapmaya başladı. Yapılan yenilikler ise gözle görülür bir şekilde kullanıcılara yansıyor.

    Mavi tik işaretinin ücretli olması en çok ses getiren özelliklerinden biriydi. Son olarak Musk, geçtiğimiz günlerde sarı tik ve gri tik gibi yeni özellikler getireceğinden söz etmişti.

    Fenerbahçe’nin de resmi Twitter hesabında sarı tik almasının ardından, sarı tik işaretinin detayları araştırılmaya başladı.

    Twitter sarı tik nedir?

    Twitter'da sarı tik ilgili hesabın Twitter'da resmi bir işletme topluluğu için onaylı olduğunu ifade etmektedir. Şirketlerin resmi hesapları için Twitter'da sarı onay tiki kullanılmaktadır.

    Yeni güncelleme ile birlikte mavi tik bireylerin, gri tik ise kamu hesaplarının onaylı hesap olduğunu belirtmek için kullanılacak.

    Kimler kullanabilir, ücretli mi?

    Twitter sarı tik sadece kurumsal işletme hesaplarına alınabilmektedir.

    Sarı ve gri tiklerin ücretsiz sunulacağı tahmin ediliyor. Sadece Twitter Blue aboneliği kapsamında verilen mavi tik 8 dolarlık aylık abonelik fiyatı karşılığında kullanıcılara verilecek.

    Twitter da yeni dönem! Sarı tik nedir, ne anlama geliyor? Twitter da sarı tik kimlere veriliyor, ücretli mi? #1


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