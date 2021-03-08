Twitter'daki ilk tweet 2.5 milyon dolara satıldı: Alıcı bir Türk

Twitter'daki ilk tweet 2.5 milyon dolara satıldı: Alıcı bir Türk

Twitter CEO'su Jack Dorsey'in ilk tweet'i, açık artırmada 2.5 milyon dolara satıldı. Alıcının, Malezya'da yaşayan Türk asıllı Sina Estavi olduğu ortaya çıktı.

Twitter CEO'su Jack Dorsey'in 2006 yılında kendi platformunda paylaştığı "twttr'ımı kuruyorum" tweeti, aynı zamanda ilk tweet olma özelliği taşıyor.

Değiştirilemez Token (NFT) haline getirilen tweet, Valuables BY Cent üzerinde açık artırma ile satışa çıktı. Tweet satışa çıkar çıkmaz yüz binlerce dolarlık tekliflerle karşılaştı.

2.5 MİLYON DOLARA SATIN ALDI

Açık artırma sürecinde en yüksek teklif verenler arasında kıyasıya bir rekabet yaşanırken, tweet'e gelen son teklif 2.5 milyon dolar oldu.

ALICI TÜRK ASILLI ÇIKTI

Jack Dorsey'in 15 yıl önce paylaştığı o tweet, kripto para alım ve satım platformu Cryptoland'in ve Malezya merkezli Bridge Oracle'ın CEO'su Sina Estavi tarafından 2.5 milyon dolar karşılığında satın alındı.

Twitter'da açık artırma sırasında kendi teklifini duyuran Sina Estavi, gelen sorulara karşılık aslen Türk olduğunu söyledi.





Sina Estavi, yaptığı satın alımla birlikte tweet'in meta verilerini ve dijital imzalı bir sertifikasını elde edecek. Tweet, bugüne kadar satılan en pahalı tweet olarak tarihe geçti.

NFT TOKEN NEDİR

Türkçe karşılığı "değiştirilemez token" olan non-fungible token (NFT), blockchain ağı üzerinde şifrelenmiş, bir eşi daha olmayan token anlamına geliyor.

Normal coin ve token kavramından farklı biçimde çalışan NFT; benzersiz, değiştirilemez, orijinalliği ve mülkiyet hakkı sahibine ait olan bir varlıktır.

NFT'ler, birbirlerinin yerine geçemeyecek orijinallikte ve farklı değerlerde üretilirler.

Eşsiz tokenler (NFT) genellikle koleksiyon, dijital sahiplik ve mülkiyet hakları alanında tercih ediliyor. Ayrıca kripto sanat eserleri, dijital koleksiyon ürünleri ve çevrimiçi oyunlarda yer alan eşsiz dijital öğeler gibi çeşitli alanlarda da NFT kullanılıyor.

