Twitter'dan hükümet hesaplarına uyarı etiketi

Twitter, hükümetler tarafından kontrol edilen Twitter hesaplarına uyarı etiketleri koyarak, diğer hesaplardan ayırt edilebilmelerini sağlayacak.

Geçtiğimiz günlerde tatihinin en büyük siber saldırısına maruz kalan sosyal medya devi Twitter, platforma eklediği yeni özellik ile hükümet hesaplarını etiketlemeye başladı.

Twitter'ın açıklamasına göre, ilk aşamada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi olan Çin, Fransa, Rusya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) hükümet hesaplarında uyarı yer alacak.

Bu ülkelerde hükümet organları tarafından kullanılan hesaplar bayrak sembolüyle etiketlenecek. Hükümetlerin kontrolündeki medya organlarına ait hesaplar da bir masa ve mikrofon sembolüyle vurgulanacak.

HÜKÜMET YANLISI HESAPLAR ARTIK ÖNERİLMEYECEK

Twitter, hükümetlerin finanse ettiği ve içeriği hükümetlerin etkisiyle belirlenen yayın kuruluşlarının, Twitter tarafından tavsiye edilen hesap veya içeriklerde de yer almayacağını duyurdu.

Twitter'dan yapılan açıklamada, "Bağımsız medya kuruluşlarından farklı olarak devletler, kendine bağlı medya organlarını propaganda aracı olarak görmekte ve siyasi hedeflerine hizmet edecek şekilde kullanmaktadır. Kullanıcıların, karşılarına çıkan hesapların devlet kontrolünde olup olmadığını bilmeye hakkı var." ifadeleri kullanıldı.

DEVLET DESTEKLİ HESAPLAR ETİKETLENMEYE BAŞLADI

Twitter, uygulamayı ilk olarak Rusya medya kuruluşu RT'nin hesabında hayata geçirdi. Şirket, RT'nin profiline "Rusya devlet bağlantılı medya" etiketi ekledi.

Devlet destekli bir Rus kuruluşu olan ve daha önce Russia Today adı ile yayın yapan RT'nin, Rus hükümetinin propaganda aracı olarak hizmet verdiği söyleniyor.

Farklı dillerde yayın yapan Rus devleti destekli Sputnik'in hesaplarına da söz konusu uyarı yerleştirldi.

