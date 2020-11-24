Twitter'dan sahte haberlerin önüne geçebilmek için yeni önlem

Twitter, üzerinde “tartışmalı” etiketi bulunan içeriklerin beğenilmesi durumunda ikinci bir bildirimle kullanıcıları uyaracak.

Aylardır ABD Başkanı Donald Trump'ın tweet'lerine uyarı etiketi koyarak geniş kitlelere ulaşmasını engelleyen Twitter, seçim günü de boş durmamış ve Trump'ın birçok paylaşımına uyarı yerleştirmişti.

Daha sonra sosyal medya platformu, ABD başkanlık seçimiyle bağlantılı 300 bin tweet'i "potansiyel olarak yanıltıcı" şeklinde etiketlediğini açıklamıştı.

Her ne kadar ABD seçimleri sona erse de Twitter sahte haberlerle mücadele etme yolunda yeni önlemler hayata geçiriyor.

BEĞENİ UYARISI

Twitter’da, üzerinde “tartışmalı” etiketi bulunan içeriklerin beğenilmesi durumunda kullanıcılar ikinci kez uyarılacak. Kullanıcılar söz konusu paylaşımı beğenmek istediklerinde, sistem "bu içerik tartışmaya açık" şeklinde bir bildirim daha gönderecek.

Başka bir deyişle platform, bundan sonra söz konusu içeriklere uyarı koymakla yetinmeyip, içeriği beğenen kullanıcıya da ikinci bir uyarıda bulunacak.

SAHTE HABERLER YÜZDE 29 AZALDI

Twitter Support hesabından yapılan açıklamada, “tartışmalı” etiketinin kullanıma sunulmasından sonra sahte bilgi akışının yüzde 29 oranda azaldığı bilgisine yer verildi.

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