Twitter'ın Clubhouse benzeri özelliği Spaces, Android'de test ediliyor

Twitter, birkaç ay önce duyurduğu "Spaces" isimli özelliğini Android kullanıcılarıyla test etmeye başladı.

Son zamanlarda Clubhouse uygulamasının bir anda popüler olmasıyla harekete geçen sosyal medya şirketleri, benzer uygulamalar üzerinde çalışıyor.

Bu şirketlerden biri olan Twitter, Clubhouse'a oldukça benzeyen "Spaces" isimli sesli sohbet özelliğini test ediyor. Şirket, geçtiğimiz haftalarda iOS'ta çok kısıtlı bir kullanıcı kitlesiyle test ettiği özelliği, şimdilerde Android'e genişletti.

Android kullanıcılarının beta sürüm kapsamında kullanabildikleri Twitter Spaces, kullanıcıların sesli sohbet odalarına katılmasını sağlıyor.





SPACES ÖZELLİĞİ NASIL ÇALIŞACAK

Twitter Spaces, yalnızca iki kullanıcı veya bir grup içinde kullanılabilecek. Ayrıca sesli sohbeti başlatan kullanıcı, oluşturacağı özel bağlantıyla diğer kullanıcıları sohbet odasına davet edebilecek. Bağlantıyla davet edilen kullanıcılar, aynı zamanda konuşmacı veya dinleyici olarak seçilebilecek.

Twitter geliştiricilerine göre Spaces özelliği, önümüzdeki ay birçok güncelleme aldıktan sonra artık son haline kavuşacak. Bu nedenle söz konusu özelliğin kısa süre sonra kullanıma sunulması bekleniyor.