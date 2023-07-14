Twitter'ın eski çalışanlarına 500 milyon dolar borcu var Twitter'ın, Elon Musk'ın şirketi satın almasının ardından işten çıkarılan binlerce çalışana en az 500 milyon dolarlık kıdem tazminatı ödemeyi reddettiği söyleniyor.

Elon Musk'ın satın almasıyla birlikte yeni özellikler hayata geçiren Twitter, diğer yandan davalarla uğraşmak zorunda kalıyor.

Twitter'ın, Elon Musk'ın şirketi satın almasının ardından işten çıkarılan binlerce çalışana en az 500 milyon dolarlık kıdem tazminatı ödemeyi reddettiği söyleniyor.

Twitter'a toplu dava açıldı

NTV'nin haberine göre, ocak ayında işten çıkarılmadan önce Twitter'ın çalışanlara sağlanan fayda programlarını denetleyen Courtney McMillian, Twitter'a toplu dava açtı.

Davaya göre, McMillian gibi üst düzey çalışanlara altı aylık temel ücret ödenmesi gerekiyordu. Ancak McMillian, Twitter'ın işten çıkarılan işçilere yalnızca en fazla bir aylık kıdem tazminatı verdiğini ve birçoğunun hiçbir şey almadığını iddia ediyor.

Twitter, Musk'ın ekim ayında şirketi satın almasının ardından maliyet düşürme önlemi olarak iş gücünün yarısından fazlasını işten çıkarmıştı.