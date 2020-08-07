Twitter'ın iOS sürümüne yanıtlar için yeni özellik geldi

iPhone kullanıcıları, artık paylaştıkları tweet'lere hangi kullanıcıların cevap verebileceğini seçebilecek.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, mayıs ayından bu yana test ettiği yeni bir özelliği kullanıma sundu.

Şİmdilik yalnızca iOS kullanıcıları için yayınlanan yeni özellik sayesinde kullanıcılar, paylaştıkları tweet'lere kimlerin yanıt verebileceğini belirleyebilecek.

Yeni özellikle birlikte kullanıcıların karşısına aşağıdaki gibi 3 farklı yanıt verme seçeneği çıkacak.

ÜÇ FARKLI YANIT SEÇENEĞİ

Kullanıcılar "Herkes" seçeneğini seçerek bütün kullanıcıların ilgili tweet'e yanıt verebilmesini sağlayacak.

"Yalnızca takip ettiğiniz kişiler" seçildiğinde ise gönderdiğiniz tweet'e, takip ettiğiniz kişilerden başkası yanıt veremeyecek.

Son seçeneği seçtiğinizde ise yalnızca gönderdiğiniz tweet'te etiketlediğiniz kişiler yanıt verme şansına sahip olacak.

Twitter, yayınladığı yeni özellik sayesinde tweet'lerin altına spam içerikli paylaşımların yapılmasının önüne geçmeyi planlıyor.