Twitter'ın Türkiye temsilciliğine atanan isim belli oldu

Twitter'ın Türkiye temsilciliğine atanan isim belli oldu

Twitter, Türkiye'de şirket kurdu ve temsilci olarak ABD'de ikamet eden Kevin Cope adlı kişiyi atadı.

Geçen yıl uygulaması başlatılan sosyal medya düzenlemesi ile Twitter, YouTube, WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi sağlayıcılara, Türkiye'ye temsilci bildirme zorunluluğu getirilmişti.

Ticaret Sicil Gazetesi'nde dün yayımlanan İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü kayıtlarına göre, Twitter "İnternet içerik hizmetleri limited şirketi" unvanıyla bir şirket kurdu. 10 bin TL sermayeli şirketin adresi İstanbul Şişli ilçesi oldu.

TWITTER TÜRKİYE TEMSİLCİSİ BELLİ OLDU

Türkiye'de yasal temsilcilik bulunduracağını daha önce açıklayan Twitter, Türkiye'de temsilci olarak ABD'de ikamet eden Kevin Cope adlı kişiyi atadı.

Türkiye'deki şirketin kurucusu olarak ABD merkezli T.I. Redwing LLC adlı şirket kayıtlarda yer aldı. Twitter'ın Türkiye'deki şirketinin müdürü olarak T.I. Redwing LLC şirketi seçilirken, tüzel kişi adına ABD'de ikamet eden Kevin Cope adlı kişinin hareket edeceği belirtildi.

Öte yandan, Twitter'ın bu hamlesiyle birlikte birkaç ay önce aldığı reklam cezası da kaldırıldı.