Ubisoft, 19 Aralık'a kadar her gün ücretsiz oyun ve ek paket dağıtacak

Ubisoft, 19 Aralık'a kadar her gün ücretsiz oyun ve ek paket dağıtacak

Ubisoft, 19 Aralık'a kadar devam edecek yılbaşı kampanyası ile birlikte, her gün ücretsiz oyun ve DLC dağıtacağını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Epic Games Store, bu yılbaşı tatili nedeniyle, 17 Aralık 2020 tarihinden itibaren 15 gün boyunca her gün bir oyunu ücretsiz yapacağını duyurmuştu.

Epic Games'e cevap ise gecikmedi. Ubisoft, 19 Aralık'a kadar devam edecek yılbaşı kampanyası ile birlikte, her gün ücretsiz oyun ve DLC dağıtacağını açıkladı.

Dünya genelindeki tüm oyuncuların katılabilecekleri bu kampanya kapsamında, her gün oyun veya oyunların ek paketleri ücretsiz olarak sunulacak. Örneğin şirket, bugün itibarıyla Assassin's Creed: Valhalla için bazı özel içerikleri ücretsiz hale getirdi.





UBISOFT KAMPANYASINA SİZ DE KATILIN

Ubisoft'un 19 Aralık'a kadar devam edecek kampanyasına katılabilmek için öncelikle aşağıdaki bağlantıdan kampanya sayfasına ulaşmanız gerekiyor.

Ardından "ŞİMDİ KAYDOLUN" butonuna tıklayarak hesabınızla giriş yapın. Hesabınız yoksa yeni bir hesap oluşturabilir, veya Facebook, Twitch, Xbox, PlayStation gibi hesaplarınızla sisteme giriş yapabilirsiniz.

O gün verilen hediye, Ubisoft hesabınıza otomatik olarak eklenecek. Ubisoft, hangi oyun ve içeriklerin ücretsiz olarak sunulacağı açıklamadı. Bu nedenle her gün yukarıdaki bağlantıdan hesabınızı kontrol etmeniz gerekecek.

Instagram: @eshteknoloji

