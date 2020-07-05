Üç boyutlu baskıyla üretilen bitkisel et tanıtıldı

Redefine Meat isimli bir şirket, 3 boyutlu baskı yöntemiyle ürettiği bitkisel eti görücüye çıkardı.

Birkaç yıl önce hayatımıza giren bitki bazlı etlerin kalitesi her geçen gün artmaya devam ediyor.

Redefine Meat adında bir şirket, geçtiğimiz günlerde vejeteryanlar için 3 boyutlu baskı yöntemiyle et üreteceklerini açıklamıştı.

Şirket, tamamen bitkisel besinlerin kullanıldığı eti bugün itibarıyla tanıttı.

Bifteklerin gerçek sığır eti gibi görünmesi amaçlayan şirket, bu lezzetin hayvan kesmeden de oluşturulabileceğini düşünüyor.





RESTORANLARDA SERVİS EDİLECEK

Alt-Steak ismi verilen bitkisel et, 2020 sona ermeden seçili restoranlarda servis edilecek. 3 boyutlu baskı yöntemiyle üretilen etin 2021 yılından itibaren yaygınlaşması bekleniyor.

Redefine Meat’in CEO’su ve ortağı Eschar Ben-Shitrit, bitkisel etin geliştirilme aşamasında gerçek etin tadını ve hissini taklit edebilmek için çeşitli şefler ve kasaplardan yardım aldıklarını açıkladı.

Dışarıdan aldığı yardımlarla 70'den fazla tat parametresini dijital ortama aktaran şirket; daha sonra etin dokusu, yağ dağılımı, ağızdaki hissi ve ne kadar sulu olduğu gibi faktörleri 3 boyutlu baskı yöntemiyle üretilen ete işledi.

Eshchar Ben-Shitrit'e göre makineler gelecek yıl saatte yaklaşık 20 kg et üretecek ve bu durum, hayvansal ete gerçek bir alternatif oluşturulabileceği anlamına geliyor.