Slovakya merkezli Klein Vision, üç dakika içerisinde uçağa dönüşüp havalanan yeni bir otomobil geliştirdi.

Son zamanlarda sık sık karşımıza çıkan uçan araba teknolojilerine bir yenisi daha eklendi. Slovakya merkezli Klein Vision şirketi, yalnızca 3 dakikada otomobilden uçağa dönüşen yeni bir araç üretti.

İki yolcu kapasitesine sahip ve 200 kilogramlık ek yük taşıyabilen Aircar isimli araç, BMW tarafından üretilmiş 140 beygirlik bir motor kullanıyor ve tek depoyla bin kilometreye kadar uçabiliyor.

200 KM HIZ YAPIYOR

Şirketten yapılan açıklamada, saatte 200 kilometre hıza ulaşan aracın "Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı" (EASA) yönetmeliklerine uygun olarak geliştirildiği ve önümüzdeki 6 ay içerisinde de sertifika alacağı belirtildi.

Üç dakikada otomobilden uçağa dönüşen araç: AirCar





TEST EDİLDİ

Önümüzdeki yıl satışa hazır olması beklenen araç, Slovakya’daki Pestany Havaalanı’nda 1500 feet uçuşu ile test edildi. AirCar, iki kalkış ve inişi güvenli bir şekilde gerçekleştirdi.

Öte yandan AirCar'ı gelecekte satın almak isteyenlerin hem otomobil hem de uçak lisansına sahip olmaları gerekecek. Aracın fiyatı ise satışa hazır hale gelince açıklanacak.





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