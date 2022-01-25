Uçan araba AirCar, uçuşa elverişli sertifikası aldı

Slovakya merkezli Klein Vision şirketinin, üç dakika içerisinde uçağa dönüşüp havalanan otomobili AirCar, uçuş için gerekli "elverişli" sertifikasını almaya hak kazandı.

Son zamanlarda sık sık karşımıza çıkan uçan araba teknolojilerine bir yenisi daha eklendi.

Slovakya merkezli Klein Vision şirketi, yalnızca 3 dakikada otomobilden uçağa dönüşen yeni aracını geçtiğimiz yıl test etmişti.

İki yolcu kapasitesine sahip ve 200 kilogramlık ek yük taşıyabilen Aircar isimli araç, BMW tarafından üretilmiş 140 beygirlik bir motor kullanıyor ve tek depoyla bin kilometreye kadar uçabiliyor.

UÇUŞA ELVERİŞLİ SERTİFİKASI ALDI

70 saatlik uçuş testi ile 200’den fazla kalkış ve inişin ardından uçuşa elverişlilik sertifikası verilen araç, artık seri üretime tamamen hazır.

Uçan araba Aircar ilk uçuş testini geçti - VİDEO

Yaklaşık 2 bin 500 metre yüksekliğe ulaşan uçan arabanın havadayken hızı saatte 170 kilometreyi aşıyor.

Aracın geliştiricisi Prof. Stefan Klein, AirCar'ın tamamlandığında 1000 kilometre menzile sahip olacağını söyledi.

Öte yandan AirCar'ı gelecekte satın almak isteyenlerin, hem otomobil hem de uçak lisansına sahip olmaları gerekecek. Aracın fiyatı ise satışa hazır hale gelince açıklanacak.