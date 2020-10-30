Hollandalı uçan araba üreticisi Pal-V, 2012 yılında test sürüşü ve uçuşuna başladığı aracı Liberty'nin Avrupa Birliği'nden yollarda kullanılmak üzere onay aldığını duyurdu.

Son zamanlarda birçok şirket, kendi uçan arabalarını geliştirmek ve gelecekte kullanabilmek için çalışmalar yürütüyor. Trafik derdini tamamen ortadan kaldırmayı amaçlayan bu taşıtların ne kadar güvenli olduğu ise tartışma konusu.

Hollandalı uçan araba üreticisi Pal-V, 2012 yılında test sürüşü ve uçuşuna başladığı Liberty isimli aracının, Avrupa Birliği'nden yollarda kullanılmak üzere onay aldığını duyurdu.

Şirketi kurucusu Rober Dingemanse, katlanabilir kanatları olan aracın yollarda kullanılabilmesi için gerekli olan sertifikaların oldukça uzun ve meşakkatli bir yolculuk olduğunu ve hem uçuş hem de yol güvenliği için gerekli düzenlemelerin ilk defa tek bir araç için uygulandığını vurguladı.

Uçan araba PAL-V Liberty, yollara çıkmak için izin aldı





TÜM TESTLERİ GEÇTİ

Pal-V Liberty; fren, emisyon ve gürültü kirliliği gibi testlerden geçerek uygunluk sertifikası alırken, gerekli yönetmelikleri yerine getirebilmek için yaklaşık 5 bin şartı sağladı.

HAVALANMASI İÇİN BİRAZ ZAMAN VAR

Pal-V'nin 2015 yılında başlayan havadaki güvenlik sertifkalandırma süreci ise devam ediyor. Şirket Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı'nda gerekli onayları 2022 yılı başında almayı hedefliyor.

Yolda saateki hızı 160 kilometreye kadar çıkabilen aracın, havadaki hızı ise saate 180 kilometreyi buluyor ve tek depo yakıtla 500 kilometre uçabiliyor. 3 tekerlekli araç katlanabilir döner kanatları açıldığında da helikopter gibi havalanabiliyor.

Aracın yer modundan uçuş moduna geçmesi ise 10 dakika sürüyor.

FİYATI OLDUKÇA PAHALI

Şirket kurucusu Rober Dingemanse, ilk olarak üretilen 90 aracın 2022 yılından itibaren teslim edileceğini ve fiyatının 500 bin euro civarında olacağını açıkladı. Sonrasında üretilecek standart modellerin fiyatı ise 400 bin euro civarında olacak.

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