Uçan robotlar Venüs'ün bulutlarını keşfedecek

Güneş sisteminin ikinci gezegeni Venüs'ün asidik bulutlarında çok yakında uçan robotlar araştırma yapacak.

Geçtiğimiz yıl, yeni buluşlarını açıklayan bilim insanları, Venüs gezegeninin asidik bulutlarında bakteriler tarafından üretilen “fosfin” adlı bir gaz tespit ettiklerini ve bunun potansiyel yaşam belirtisini işaret ettiğini duyurmuştu.

Cardiff Üniversitesi, MIT ve Cambridge Üniversitesi'ndeki bilim insanları, Venüs'ün bulutlarında amonyak bulunduğunu ve bu nedenle uzaylı organizmaların burada olabileceğini tahmin ediyor.

UÇAN ROBOTLAR ARAŞTIRMA YAPACAK

ABD'deki West Virginia Üniversitesi'ndeki mühendisler, gezegenin atmosferini araştırmak üzere inşa edilecek hava robotları için bir kontrol yazılımı oluşturdu.

Çalışma, NASA'nın Rekabetçi Araştırmayı Teşvik Programı tarafından desteklendi. Araştırmacılar bu programdan 100 bin dolarlık hibe aldı.

Üniversitenin Makine ve Havacılık Mühendisliği Bölümü'nden Doç. Dr. Guilherme Pereira, "Projenin temel amacı, hibrit hava robotlarının Venüs'ün atmosferini keşfetmesini sağlayacak bir yazılım önermek." dedi:

Çoğunlukla bir balon yardımıyla uçan ve aerobot diye de bilinen hava robotları, özellikle meteoroloji gözlemlerinde sıklıkla kullanılıyor.

Öte yandan, Venüs gibi sıcak ve zorlu bir ortamda bu araçların kullanılabilmesi için bazı yeniliklere ihtiyaç var. NASA, işte bu fikirleri hayata geçirmek için bağımsız araştırma ekiplerine destek verdiği projeler oluşturuyor.

Bilim insanlarına göre, Venüs'ün bulutlarında yaşam varsa, gezegenimizde ve hatta Mars gibi komşu gezegenlerde gördüğümüzden farklı bir kimyasal bileşime sahip mikroplar olması da muhtemel.

Gezegenimizde amonyak, suda yaşayan organizmalardan kalan yaygın bir atık. Venüs'ün üst atmosferindeki amonyak varlığı ise, 1970'lerden beri gök bilimcilerin kafasını karıştırıyor.