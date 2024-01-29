Uçan taksi devri başlıyor: Çinli EHang ilk ticari uçuşunu yaptı Çinli EHang Holdings, EH216-S pilotsuz yolcu taşıyan hava araçlarının, sırasıyla Guangzhou ve Hefei'de ilk ticari uçuşlarını başarıyla tamamladığını duyurdu.

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ensonhaber.com

Otonom hava taşıtları ve yolcu taşıma araçları geliştiren Çin merkezli şirket EHang, geliştirdiği uçan taksi hizmetini 2021 yılında tanıtmıştı.

Şirketin geliştirdiği eHang 216 isimli uçan taksi, 4G ve 5G bağlantılarının yanı sıra saatte 130 kilometre hıza ulaşabiliyor.

220 kilo taşıma kapasitesine sahip eHang 216, tamamen elektrikle çalışıyor ve otonom özellikli olduğu için herhangi bir pilota ihtiyaç duymuyor.

İlk ticari uçuşlarını yaptı

Çin yapımı otonom hava aracı eHang 216, sırasıyla Guangzhou ve Hefei'de ilk ticari uçuşlarını başarıyla tamamladı.

Çin'de lider bir drone üreticisi olan eHang tarafından geliştirilen aracın; gezi, tıbbi yardım ve kısa mesafeli lojistik için kullanılması planlanıyor.

220 kilo taşıma kapasitesine sahip eHang 216, tamamen elektrikle çalışıyor ve otonom özellikli olduğu için herhangi bir pilota ihtiyaç duymuyor.

Şirket, Çin Sivil Havacılık Yönetimi tarafından onay alan uçan taksilerde herhangi bir kusur veya güvenlik zafiyetinin de olmadığını söylüyor.

EHang CEO'su Hu Huazhi, geliştirdikleri yeni uçan taksilerle ulaşımda çağ atlayacaklarını ve sivil hava taşımacılığına yeni bir soluk getireceklerini belirtmişti.