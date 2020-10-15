Üçlü arka kamerasıyla OPPO A15 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

OPPO, bütçe dostu olan yeni telefonu OPPO A15'i dikkat çeken özellikleriyle tanıttı. Günlük kullanım için yeterince ideal özellikler taşıyan telefona gelin daha yakından bakalım.

Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO, giriş segmentteki en yeni akıllı telefonu olan OPPO A15’i Hindistan’da düzenlediği bir lansman etkinliğinde tanıttı.

Hayatımızın artık vazgeçilmezi olan delikli ekran yerine damla çentikli bir ekran tasarımı ile karşımıza çıkan OPPO A15, seviyesine göre oldukça yüksek bir ekran gövde oranına sahip.

OPPO A15 ÖZELLİKLERİ

6,52 inç büyüklüğünde ve 1600 x 720 piksel çözünürlüğünde HD+ bir ekrana sahip olan OPPO A15, gücünü MediaTek’in Helio P35 işlemcisinden alıyor.

Telefon ayrıca, 3 GB RAM’e ve microSD kart ile artırılabilen 32GB dâhili depolama alanına sahip.

Kutusundan Android 10 tabanlı ColorOS 7.2 ile çıkan OPPO A15 modelinde, çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 5.0, GPS, mikro-USB ve 3,5 mm ses jakı bağlantı özellikleri bulunuyor.

Telefonun ön tarafına yerleştirilen çentikte 5 megapiksellik selfie kamerası bulunuyor. Arka tarafa geçtiğimizde ise sol üst tarafta 13 MP + 2 MP + 2 MP olmak üzere üçlü kameraya ve flaşa ev sahipliği yapan kare şeklinde bir kamera modülü karşımıza çıkıyor.

OPPO A15 FİYAT

Dinamik siyah ve gizemli mavi renk seçeneklerine sahip OPPO A15, 149 dolarlık fiyatıyla kullanıcılarla buluşacak. Telefonun ne zaman satışa çıkacağı ve ülkemize gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.