Ücretli Telegram yayınlandı: İşte fiyatı ve özellikleri

Telegram'ın bir süredir konuşulan premium abonelik paketi kullanıma sunuldu.

Akıllı telefonlar ve bilgisayarlar için platformlar arası bir mesajlaşma uygulaması olan Telegram, birkaç ay önce Google Play mağazasında 1 milyar indirme sayısını aşarak yeni bir rekor kırmıştı.

iOS, Windows, macOS ve Linux işletim sistemli kişisel bilgisayarlarda da kullanılmasıyla birlikte daha fazla kullanıcıya erişen Rusya merkezli uygulama, ücretli aboneliğe geçti.

Geçen yıl, Telegram CEO’su Pavel Durov, mesajlaşma uygulamasının ücretli bir sürümünü geliştirdiğini duyurmuştu.

Ücretli Telegram kullanıma sunuldu

Telegram Premium, dünya genelinde kullanıma sunulmaya başlandı. Türkiye'deki iOS kullanıcıları da Telegram Premium abonesi olabiliyor.

Türkiye fiyatı oldukça pahalı

iOS kullanıcıları, Telegram Premium'a abone olmak için aylık 94,99 TL ödeme yapması gerekecek. Telegram Premium global fiyatı ise 5 dolar.

Telegram'da ücretsiz olan özellikler hala ücretsiz olmaya devam edecek, ancak premium için ödeme yapanlar ek özellikler, daha yüksek hızlar ve daha fazla kaynak elde edecek.

Ücretli Telegram özellikleri

Ücretli sürümle gelecek özellikler arasında; 4 GB boyutuna kadar artan yükleme limiti, sınırsız indirme/yükleme hızı, gruplar ve kanallar için oluşturulan 20’ye kadar ortak klasör, 1000 kanala kadar katılma seçeneği ve 10 sohbete kadar pin limiti gibi özellikler olacak.

Telegram Premium kullanıcılarının profillerinde bir rozet yer alacak ve animasyonlu avatarları kullanabilecekler.

Sesi metin haline getirme, Premium aboneleri için özel çıkartmalar, yeni emojiler ve hareketli profil fotoğrafları gibi özellikler de Telegram Premium'da bulunacak.