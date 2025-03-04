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Haber Merkezi

Türkiye'nin uzun yıllardır iletişim alanında yerli ve milli üretimler kullanmanın hayati önem taşıdığına değinen gazeteci Adem Metan, Türkiye'nin bu alanda ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaklarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na sordu.

"ŞARTLAR OLUŞURSA STARLINK'E RUHSAT VERİRİZ"

GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde bulunan Bakan Uraloğlu, Starlink ile görüşmeler yaptıklarına değinerek şunları söyledi: