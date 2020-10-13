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Ülkemizde fotoğraf makinesi fiyatlarının önlenemez yükselişi: İşte güncel fotoğraf makinesi fiyatları

Ülkemizde fotoğraf makinesi fiyatlarının önlenemez yükselişi: İşte güncel fotoğraf makinesi fiyatları

Ülkemizde satılan fotoğraf makinelerinin fiyatları, dolar kurunun da etkisiyle yükselmeye devam ediyor. Sizler için fiyatı en çok artan bazı fotoğraf makinesi modellerini listeledik.