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- Ülkemizde fotoğraf makinesi fiyatlarının önlenemez yükselişi: İşte güncel fotoğraf makinesi fiyatları
Ülkemizde fotoğraf makinesi fiyatlarının önlenemez yükselişi: İşte güncel fotoğraf makinesi fiyatları
Ülkemizde satılan fotoğraf makinelerinin fiyatları, dolar kurunun da etkisiyle yükselmeye devam ediyor. Sizler için fiyatı en çok artan bazı fotoğraf makinesi modellerini listeledik.
- Haber Merkezi
- 13.10.2020 - 12:27
Son aylarda dolar kurunun yükselmesi ve koronavirüsün getirdiği ekonomik etkiler sonucunda ülkemizde satılan teknolojik ürünlerin fiyatları tavan yapmış durumda.
Daha önce sizler için piyasa araştırması yaparak güncel laptop fiyatlarını paylaşmıştık. Şimdi ise ülkemizde satılan fotoğraf makinelerinin fiyatlarını mercek altına alıyoruz.
İşte epey.com verilerine göre en yüksek fiyat artışı yaşanan bazı fotoğraf makinesi modelleri:
NIKON D3200
- Ekim 2019: 2 bin 046 TL
- Ekim 2020: 2 bin 499 TL
CANON POWERSHOT SX710
- Ekim 2019: 2 bin 099 TL
- Ekim 2020: 2 bin 964 TL
CANON EOS 1200D
- Ekim 2019: 1.949 TL
- Ekim 2020: 3 bin 199 TL
NIKON D3300
- Ekim 2019: 2 bin 559 TL
- Ekim 2020: 3 bin 590 TL
NIKON D5200
- Ekim 2019: 2 bin 647 TL
- Ekim 2020: 3 bin 490 TL
SONY DSC-HX400V
- Ekim 2019: 2 bin 799 TL
- Ekim 2020: 4 bin 375 TL
NIKON COOLPIX A900
- Ekim 2019: 3 bin 083 TL
- Ekim 2020: 4 bin 259 TL
SONY A7 MARK III
- Ekim 2019: 13 bin 999 TL
- Ekim 2020: 15 bin 999 TL
CANON EOS 700D
- Ekim 2019: 3 bin 897 TL
- Ekim 2020: 5 bin 050 TL
FUJIFILM X-T200
- Ekim 2019: 4 bin 999 TL
- Ekim 2020: 5 bin 599 TL
CANON EOS M50
- Ekim 2019: 5 bin 244 TL
- Ekim 2020: 6 bin 285 TL
FUJIFILM X100V
- Ekim 2019: 8 bin 299 TL
- Ekim 2020: 9 bin 799 TL
SONY A6400
- Ekim 2019: 8 bin 370 TL
- Ekim 2020: 10 bin 760 TL
SONY A7 III 28-70mm
- Ekim 2019: 15 bin 498 TL
- Ekim 2020: 22 bin 784 TL
CANON EOS 1D X MARK II
- Ekim 2019: 40 bin 253 TL
- Ekim 2020: 62 bin 587 TL
*Fiyat kaynağı: Epey.com