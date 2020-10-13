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    Ülkemizde fotoğraf makinesi fiyatlarının önlenemez yükselişi: İşte güncel fotoğraf makinesi fiyatları

    Ülkemizde satılan fotoğraf makinelerinin fiyatları, dolar kurunun da etkisiyle yükselmeye devam ediyor. Sizler için fiyatı en çok artan bazı fotoğraf makinesi modellerini listeledik.
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2020 - 12:27
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    Ülkemizde fotoğraf makinesi fiyatlarının önlenemez yükselişi: İşte güncel fotoğraf makinesi fiyatları

    Son aylarda dolar kurunun yükselmesi ve koronavirüsün getirdiği ekonomik etkiler sonucunda ülkemizde satılan teknolojik ürünlerin fiyatları tavan yapmış durumda.

    Daha önce sizler için piyasa araştırması yaparak güncel laptop fiyatlarını paylaşmıştık. Şimdi ise ülkemizde satılan fotoğraf makinelerinin fiyatlarını mercek altına alıyoruz.

    İşte epey.com verilerine göre en yüksek fiyat artışı yaşanan bazı fotoğraf makinesi modelleri:

    NIKON D3200

    nikon

    • Ekim 2019: 2 bin 046 TL
    • Ekim 2020: 2 bin 499 TL

    CANON POWERSHOT SX710

    canon

    • Ekim 2019: 2 bin 099 TL
    • Ekim 2020: 2 bin 964 TL

    CANON EOS 1200D

    CANON EOS

    • Ekim 2019: 1.949 TL
    • Ekim 2020: 3 bin 199 TL

    NIKON D3300

    bikon

    • Ekim 2019: 2 bin 559 TL
    • Ekim 2020: 3 bin 590 TL

    NIKON D5200

    Ülkemizde fotoğraf makinesi fiyatlarının önlenemez yükselişi: İşte güncel fotoğraf makinesi fiyatları #5

    • Ekim 2019: 2 bin 647 TL
    • Ekim 2020: 3 bin 490 TL

    SONY DSC-HX400V

    SONY

    • Ekim 2019: 2 bin 799 TL
    • Ekim 2020: 4 bin 375 TL

    NIKON COOLPIX A900

    Ülkemizde fotoğraf makinesi fiyatlarının önlenemez yükselişi: İşte güncel fotoğraf makinesi fiyatları #7

    • Ekim 2019: 3 bin 083 TL
    • Ekim 2020: 4 bin 259 TL

    SONY A7 MARK III

    SONY

    • Ekim 2019: 13 bin 999 TL
    • Ekim 2020: 15 bin 999 TL

    CANON EOS 700D

    CANON

    • Ekim 2019: 3 bin 897 TL
    • Ekim 2020: 5 bin 050 TL

    FUJIFILM X-T200

    FUJKIFILM

    • Ekim 2019: 4 bin 999 TL
    • Ekim 2020: 5 bin 599 TL

    CANON EOS M50

    CANON

    • Ekim 2019: 5 bin 244 TL
    • Ekim 2020: 6 bin 285 TL

    FUJIFILM X100V

    fujiflm

    • Ekim 2019: 8 bin 299 TL
    • Ekim 2020: 9 bin 799 TL

    SONY A6400

    SONY

    • Ekim 2019: 8 bin 370 TL
    • Ekim 2020: 10 bin 760 TL

    SONY A7 III 28-70mm

    spny

    • Ekim 2019: 15 bin 498 TL
    • Ekim 2020: 22 bin 784 TL

    CANON EOS 1D X MARK II

    CANON

    • Ekim 2019: 40 bin 253 TL
    • Ekim 2020: 62 bin 587 TL

    *Fiyat kaynağı: Epey.com

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