Buzdolabı boyutundaki anten, uzay yürüyüşü yapan astronotlar tarafından kuruldu.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) görevli Mike Hopkins ve Victor Glover, uzay yürüyüşü gerçekleştirdi.

İki astronot, istasyonun dışındaki Avrupa Laboratuvarı'na yüksek hızlı veri bağlantısı sağlayacak anteni kurmak için uzay yürüyüşüne çıktı.

YÜKSEK HIZLI VERİ BAĞLANTISI ANTENİ KURDULAR

Hopkins ve Glover, UUİ'deki Bartolomeo platformunda bulunan üç yüksek teknoloji laboratuvarından biri olan ve neredeyse bir yıldır aktivasyon bekleyen Colombus Avrupa Laboratuvarı'na, yüksek hızlı veri bağlantısı anteni kurmak için uzayda yürüdü.

Uluslararası Uzay İstasyonu astronotları, uzay yürüyüşüne çıktı ViDEO

BUZDOLABI BOYUTUNDA

Avrupalı ​​araştırmacılarla uydular ve yer istasyonları aracılığıyla daha hızlı iletişim sağlayacak küçük bir buzdolabı boyutunda yeni ve göz alıcı bir anten taşıyan astronotlara, Houston'daki Misyon Kontrol Üssü'nden Danimarkalı astronot Andreas Morgensen rehberlik etti.

Astronotlar ayrıca, bilimsel araştırmalar için kullanılan bir deney platformuna güç ve veri kablolarını bağladı.

SpaceX’in Mayıs 2020’de Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderdiği Bartolomeo adlı platformun bir parçası olan laboratuvar, istasyonun robot kolu ile kuruldu, ancak etkinleştirilmesi bugün gerçekleşen uzay yürüyüşüne kaldı.

1 ŞUBAT'TA YENİDEN YÜRÜYÜŞ YAPACAKLAR

Astronotlar Hopkins ve Glover, istasyonun güneş enerjisi şebekesinin pil iyileştirmelerini tamamlamak için 1 Şubat'ta tekrar uzay yürüyüşü gerçekleştirecek.

Bugünkü yürüyüş; Hopkins’in üçüncü, Glover’ın ise ilk tecrübesiydi.