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Uluslararası Uzay İstasyonu Ay'ın önünden böyle geçti

Uluslararası Uzay İstasyonu Ay'ın önünden böyle geçti

Uluslararası Uzay İstasyonu, Crew Dragon kapsülü ile Ay'ın önünden geçti. O anlar, İtalyan fotoğrafçı Alberto Ghizzi Panizza tarafından kayda alındı.