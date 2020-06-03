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Uluslararası Uzay İstasyonu Ay'ın önünden böyle geçti
Uluslararası Uzay İstasyonu, Crew Dragon kapsülü ile Ay'ın önünden geçti. O anlar, İtalyan fotoğrafçı Alberto Ghizzi Panizza tarafından kayda alındı.
- Haber Merkezi
- 03.06.2020 - 11:45
SpaceX ve NASA, 30 Mayıs akşamı 22:22 itibarıyla Uluslarası Uzay İstasyonu'na yeni SpaceX Crew Dragon Kapsülü ile iki astronot fırlattı.
Astronotlar Doug Hurley ve Bob Behnken'in içinde bulunduğu Crew Dragon, yine SpaceX'in geliştirdiği Falcon 9 roketiyle Florida'daki fırlatma merkezinden yola çıktı ve yaklaşık 19 saat süren yolculuğun ardından uzay istasyonuna ulaştı.
Crew Dragon kapsülünün istasyona kenetlenmesinin ardından, Uluslararası Uzay İstasyonu Ay'ın önünden geçti. Bu geçiş, İtalyan fotoğrafçı Alberto Ghizzi Panizza tarafından kayda alındı.
Uluslararası Uzay İstasyonu Ay'ın önünden böyle geçti - VİDEO
Daha sonra çektiği videoyu fotoğraf haline dönüştüren fotoğrafçı, istasyonun Ay'ın önünden geçtiği 17 noktayı gösterdi.
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