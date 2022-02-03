Uluslararası Uzay İstasyonu, Dünya'ya düşecek

NASA, yakında emekliye ayrılacak Uluslararası Uzay İstasyonu'nu Dünya'nın ıssız bir bölgesine düşürme planını açıkladı.

Bilim insanları ve astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu sayesinde yıllardır uzayda çeşitli deneyler ve araştırmalar gerçekleştiriyor.

1998 yılında yapımına başlanan istasyon, astronot Bill Shepherd ve Rus kozmonotlar Sergei Krikalev ile Yuri Gidzenko'nun 2 Kasım 2000'de fırlatılmasıyla resmen göreve başlamıştı.

Başlangıçta ortalama 30 yıllık bir ömür biçilen uzay istasyonu için son tarih 2024 olarak açıklanmış, ardından bu süre 2030'a uzatılmıştı. Bu tarihten sonra, yörüngedeki bu dev yapı artık kullanılmayacak.

NASA, İMHA ETMENİN YOLLARINI ARIYOR

NASA, emekliye ayrılacak Uluslararası Uzay İstasyonu'nu yok etmenin yollarını arıyor. Gündeme alınan ilk seçeneklerden birisi, Rusya'nın en az iki Progress uzay aracı ile istasyonu yörüngeden atmosfere doğru itmesi seçeneği.

İtme işlemi ile atmosfere girerken bir kısmı eriyecek olan uzay istasyonu, ardından Pasifik Okyanusu'nda belirli bir bölgeye düşecek.

ULAŞILMASI EN ZOR BÖLGEYE DÜŞECEK

Planlara göre yaklaşık 445 tonluk yapı, Pasifik Okyanusu'nun güneyindeki, "uzay aracı mezarlığı" diye bilinen ıssız bir bölgeye düşürülecek. Nemo Noktası adı verilen bu bölgenin, gezegendeki en ücra noktalardan biri olduğu ifade ediliyor.

Bölgenin yakınlarında insan yerleşimi bulunmazken, atmosfere giren uydular ve roketler genellikle buraya düşürülüyor. Aynı zamanda bu yer, Dünya üzerinde ulaşılması en zor yer olarak kabul ediliyor.

NASA ve Rusya başta olmak üzere istasyonun diğer ortakları, bu dev yapının nasıl yok edilebileceğini tartışırken, bir yandan da imha işleminin ne zaman gerçekleşeceğini belirlemek zorundalar.

Bu konuda yalnızca Rusya kesin bir tarih veriyor ve 2025 yılında istasyonun terk edilmesi gerektiğini söylüyor.

NASA yetkilileri ise, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun kullanımına resmi olarak 2024 yılına kadar izin verildiğini, ancak 2030 yılına kadar teknik olarak kullanılmasında bir sakınca olmadığını ifade ediyor.