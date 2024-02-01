Uluslararası Uzay İstasyonu ömrünün sonuna geliyor: Yeni istasyon yolda Voyager Space ve Airbus tarafından geliştirilen özel uzay istasyonu "Starlab"in, 10 yıl içinde SpaceX'in Starship roketiyle yörüngeye fırlatılması planlanıyor.

ensonhaber.com

Bilim insanları ve astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu sayesinde yıllardır uzayda çeşitli deneyler ve araştırmalar gerçekleştiriyor.

1998 yılında yapımına başlanan istasyon, astronot Bill Shepherd ve Rus kozmonotlar Sergei Krikalev ile Yuri Gidzenko'nun 2 Kasım 2000'de fırlatılmasıyla resmen göreve başlamıştı.

Başlangıçta ortalama 30 yıllık bir ömür biçilen uzay istasyonu için son tarih 2024 olarak açıklanmış, ardından bu süre 2030'a uzatılmıştı. Bu tarihten sonra, yörüngedeki bu dev yapı artık kullanılmayacak.

Yeni istasyonlar geliştiriliyor

Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da hizmet dışı bırakılacak. Şirketler, özel uzay istasyonu projeleri geliştirerek "uzay istasyonu boşluğunu" doldurmak istiyor.

Voyager Space ve Airbus'ın "Starlab" projesi de "Ticari Alçak Dünya Yörüngesi Geliştirme Programı" adı verilen yeni bir girişim kapsamında NASA'dan büyük miktarda fon aldı.

SpaceX'e ait Starship roketi, istasyonu tek seferde kaldırabilecek tek ağır yük roketi olarak görülüyor.

Voyager ve Airbus, "Starlab" ortak girişimlerini bu ayın başlarında tamamladı. Ortak girişim, Airbus'ın Starlab'a "teknik destek ve uzmanlık" sağlaması amacıyla iki şirket arasında kuruldu.

Voyager, bir yıl önce Starlab'ın 2028 yılında faaliyete geçmesinin planlandığını açıklamıştı. Ancak SpaceX ile yapılan fırlatma anlaşmasına ilişkin bu yeni duyuruda kesin bir tarih yer almıyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da kullanımdan kalkmadan önce Starlab'ın yörüngeye yerleştirilmesi amaçlanıyor.

NASA, istasyonu imha edecek

NASA, emekliye ayrılacak Uluslararası Uzay İstasyonu'nu yok etmenin yollarını arıyor.

NASA'nın planına göre, istasyonun Dünya'ya düşürülmesi için yörüngeden çıkarıcı nitelikte yeni bir uzay aracı geliştirilecek ve bu araç bir çekici işlevi görerek istasyonu Dünya atmosferine taşıyacak.

İtme işlemi ile atmosfere girerken bir kısmı eriyecek olan uzay istasyonu, ardından Pasifik Okyanusu'nda belirli bir bölgeye düşecek.

Bu konuda yalnızca Rusya kesin bir tarih veriyor ve 2025 yılında istasyonun terk edilmesi gerektiğini söylüyor.

NASA yetkilileri ise, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun kullanımına resmi olarak 2024 yılına kadar izin verildiğini, ancak 2030 yılına kadar teknik olarak kullanılmasında bir sakınca olmadığını ifade ediyor.