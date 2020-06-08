Uluslararası Uzay İstasyonu sanal turla nasıl gezilir

Google’ın Arts & Culture hizmeti sayesinde, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu oturduğunuz yerden gezebilirsiniz.

SpaceX ve NASA, 30 Mayıs akşamı 22.22 itibarıyla Uluslarası Uzay İstasyonu'na yeni SpaceX Crew Dragon kapsülü ile iki astronot fırlatmıştı.

Astronotlar Doug Hurley ve Bob Behnken'in içinde bulunduğu Crew Dragon, yine SpaceX'in geliştirdiği Falcon 9 roketiyle Florida'daki fırlatma merkezinden yola çıktı ve yaklaşık 19 saat süren yolculuğun ardından uzay istasyonuna ulaştı.

Söz konusu tarihi görev nedeniyle, Uluslararası Uzay İstasyonu'na olan ilgi de bir hayli arttı. Eğer istasyonun içini merak ediyorsanız, Google'ın sunduğu 360 derece sanal tur sayesinde kısa bir gezintiye çıkabilirsiniz.

ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU NASIL GEZİLİR

Google Arts & Culture, dünyadaki ortak kültürel kuruluşların yüksek çözünürlüklü resim ve videolarını ve kültürel eserlerini görüntüleyebileceğiniz çevrimiçi bir platformdur.

Google'ın bu hizmeti sayesinde yüzlerce mekanı gezebileceğiniz gibi, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda da 360 derece sanal gezintiye çıkabilirsiniz.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nu 360 derece gezebilmek için aşağıdaki bağlantıdan ilgili sayfaya ulaşıp, istasyonu inceleyebilirsiniz.