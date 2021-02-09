Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatılan astronotlar, uzayda kalma rekoru kırdı

NASA, Kasım 2020'de SpaceX’e ait Falcon 9 roketi ile uzaya gönderilen astronotların 'ABD topraklarından uzaya gidip en uzun süre kalma' rekoru kırdığını duyurdu.

Bilim insanları ve astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu sayesinde yıllardır uzayda çeşitli deneyler ve araştırmalar gerçekleştiriyor.

Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 2020 yılı Kasım ayında SpaceX’e ait Falcon 9 roketi ile uzaya gönderdiği astronotların, "ABD topraklarından uzaya gidip en uzun süre kalma" rekoru kırdığını açıkladı.

YENİ REKOR 85 GÜN

NASA’dan yapılan açıklamada, 4 astronotun Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatıldığı 16 Kasım 2020’den bu yana, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) geçirdikleri 85 gün ile rekor kırdıkları belirtildi.

Daha önceki rekor ise, 8 Şubat 1974’de ABD topraklarından uzaya gönderilen ve 84 gün uzayda kalan Skylab-4 ekibi astronotlarına aitti.

16 Kasım 2020'de fırlatılsn NASA astronotları Mike Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker ile Japonya Uzay Araştırma Ajansı'ndan (JAXA) Soichi Noguchi, bilimsel araştırmalar yapmak için uzay istasyonunda toplam 6 ay kalacak.