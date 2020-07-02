Dolar
6.855
0.1168%
Euro
7.7348
0.3763%
Altın
1769.77
-0.0271%
Borsa
116227.32
0.7911%
G. Altın
389.918
-0.0012%
Bitcoin
63170.81
-0.5745%
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Uluslararası Uzay İstasyonu'nun bataryaları değiştirildi

    NASA astronotları, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki güç kanallarından birinin bataryalarını değiştirmek için çıktığı uzay yürüyüşünü tamamladı.
    • Haber Merkezi
    • 02.07.2020 - 10:36
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Uluslararası Uzay İstasyonu'nun bataryaları değiştirildi #1

    NASA astronotları Chris Cassidy ve Bob Behnken, dün gündüz saatlerinde uzay yürüyüşüne çıkmış ve biz de bu gelişmeyi sizlerle paylaşmıştık.

    GÖREV TAMAMLANDI

    Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki güç kanallarından birinin bataryalarını değiştirmek için istasyonun dışına çıkan astronotlar, eski nikel-hidrojen pillerini daha güçlü lityum-iyon pillerle değiştirmeyi başardı.

    SON GÖREV TEMMUZDA

    Bu, astronotların son bir haftada istasyona yerleştirdikleri üçüncü yeni batarya oldu. İki astronot, istasyona 3 yeni batarya daha ekleyip batarya değişimini tamamlamak için temmuz ayında iki kez daha uzay yürüyüşüne çıkacak.

    NASA

    2017'DEN BU YANA BATARYA DEĞİŞİMİ YAPILIYOR

    Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli astronotlar, istasyonun temel güç kaynağı olan 48 adet nikel-hidrojen bataryayı 24 adet lityum-iyon bataryayla değiştirmek üzere 2017 'den bu yana uzay yürüyüşleri yapıyor.

    Bu yürüyüşlerde daha önce 6'lı 3 grup halinde toplam 18 batarya 2017, 2018 ve 2019 yıllarında istasyona yerleştirilmişti. 2020'de de 6 yeni bataryanın yerleştirilmesi hedefleniyor.

    NASA

    NASA astronotlarının gerçekleştirdiği son uzay yürüyüşünü aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

     

    Instagram: @eshteknoloji


    Görüş Bildir