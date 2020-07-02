Uluslararası Uzay İstasyonu'nun bataryaları değiştirildi

NASA astronotları, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki güç kanallarından birinin bataryalarını değiştirmek için çıktığı uzay yürüyüşünü tamamladı.

NASA astronotları Chris Cassidy ve Bob Behnken, dün gündüz saatlerinde uzay yürüyüşüne çıkmış ve biz de bu gelişmeyi sizlerle paylaşmıştık.

GÖREV TAMAMLANDI

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki güç kanallarından birinin bataryalarını değiştirmek için istasyonun dışına çıkan astronotlar, eski nikel-hidrojen pillerini daha güçlü lityum-iyon pillerle değiştirmeyi başardı.

SON GÖREV TEMMUZDA

Bu, astronotların son bir haftada istasyona yerleştirdikleri üçüncü yeni batarya oldu. İki astronot, istasyona 3 yeni batarya daha ekleyip batarya değişimini tamamlamak için temmuz ayında iki kez daha uzay yürüyüşüne çıkacak.

2017'DEN BU YANA BATARYA DEĞİŞİMİ YAPILIYOR

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli astronotlar, istasyonun temel güç kaynağı olan 48 adet nikel-hidrojen bataryayı 24 adet lityum-iyon bataryayla değiştirmek üzere 2017 'den bu yana uzay yürüyüşleri yapıyor.

Bu yürüyüşlerde daha önce 6'lı 3 grup halinde toplam 18 batarya 2017, 2018 ve 2019 yıllarında istasyona yerleştirilmişti. 2020'de de 6 yeni bataryanın yerleştirilmesi hedefleniyor.

NASA astronotlarının gerçekleştirdiği son uzay yürüyüşünü aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.



