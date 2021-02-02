Uluslararası Uzay İstasyonu'nun enerji sistemi yenilendi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotları, 4 yıllık çalışmanın ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'nun enerji sisteminin modernizasyonunu tamamladı.

Bilim insanları ve astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu sayesinde yıllardır uzayda çeşitli deneyler ve araştırmalar gerçekleştiriyor. Aynı zaman astronotlar, yıllar süren çalışmalar sonucunda istasyonun bazı modüllerini yeniliyor.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotları, 4 yıllık çalışmanın ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (UUİ) enerji sistemini yeniledi.

İstasyonda görevli astronotlar Mike Hopkins ve Victor Glover, dün yaptıkları son uzay yürüyüşüyle istasyonun 2017'de başlayan güneş enerjisi sisteminin pil iyileştirme çalışmalarını bitirdi.

BATARYALAR VERİMLİ HALE GELDİ

NASA astronotlarının yaptıkları son bir saatlik uzay yürüyüşüyle en son geliştirilen lityum iyon türü pillerle donatılan uzay istasyonu, daha önce takılan nikel-hidrojen pillerinin yarısı kadarıyla aynı işlevi yapar hale geldi.

Uzay istasyonu, sistemdeki son rötuşlarla güneş panelleriyle toplanan enerjiyi depolamak için 24 lityum iyon pille donatılmış oldu.

Her biri 180 kilo ağırlığındaki yeni piller, Dünya'nın gece tarafında seyrettiği sırada yörüngedeki istasyonun laboratuvarı için gerekli elektriği sağlıyor.

Uzay istasyonunda şu anda 4 ABD'li, 2 Rus ve bir Japon olmak üzere 7 astronot bulunuyor.