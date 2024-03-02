Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki sızıntı gittikçe büyüyor Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) hava sızıntısı yaşandığı ve bu sızıntının küçük olsa bile gittikçe büyüdüğü ortaya çıktı.

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Alçak Dünya yörüngesine yerleştirilmiş yaşanabilir bir uzay üssü olan Uluslararası Uzay İstasyonu, çeşitli bilim ve uzay deneylerine ev sahipliği yapıyor.

Sürekli kontrol altında olan 400 tonluk bu dev yapıda, zaman zaman bazı problemler de meydana gelebiliyor.

İstasyonda zaman zaman yaşanan küçük hava kaçaklarına sensörler yardımıyla anında müdahale edilirken, geçtiğimiz günlerde yeni bir kaçak daha tespit edildiği açıklanmıştı.

Sızıntı büyüyor

Amerikan Ulusal Uzay Ajansı ISS Program Müdürü Joel Montalbano'ya göre sızıntı küçük, ancak gittikçe büyüyor.

Montalbano, NASA'nın konuyla ilgili olarak Rusya'nın Roscosmos Devlet Uzay Etkinlikleri Kuruluşu ile birlikte çalıştığını ve sızıntının ne mürettebatın güvenliğini etkilediğini ne de istasyona dört astronot göndermeyi amaçlayan Crew-8 görevini aksattığını vurguladı.

Daha önce de sızıntı yaşanmıştı

NASA ve Roscosmos, Ağustos 2020'de istasyonun Rusya bölümünde bir hava sızıntısı bulmuştu. Sızıntı, oksijen ve su gibi kritik yaşam desteği sağlayan Zvezda modülündeydi.

Bu sızıntı kaynağı Ekim 2020'de tespit edildi ve geçici olarak düzeltildi, ancak Kasım 2021'de Rus kozmonot Pyotr Dubrov tarafından başka bir olası sızıntı noktası tespit edildi.

Roscosmos Ocak 2022'de yaptığı açıklamada Zvezda'daki "son hava sızıntısının" yerinin tespit edildiğini ve giderileceğini söyledi. Ancak yeni yapılan açıklama, sorunun yeniden ortaya çıktığını gösteriyor.