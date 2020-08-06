Ünlü şarkıcı, Çin'e tepki için Huawei ile anlaşmayı bozdu

Ünlü şarkıcı, Çin'e tepki için Huawei ile anlaşmayı bozdu

İsveçli ünlü şarkıcı Zara Larsson, Çin'in Doğu Türkistan politikalarına tepki olarak Huawei ile reklam anlaşmasını iptal etti.

Verileri Çin hükümetiyle paylaştığı iddiasıyla ABD tarafından baskı altında bulunan ve bazı ülkelerin 5G ağlarından yasaklanan Çinli teknoloji şirketi Huawei, Çin'in izlediği politikalar yüzünden de zor durumda kalıyor.

İsveçli ünlü şarkıcı Zara Larsson, Çin'in Doğu Türkistan politikalarına tepki olarak Çin teknoloji şirketi Huawei ile reklam anlaşmalarını iptal ettiğini duyurdu.

İsveç TV4 televizyonuna açıklamalarda bulunan Larsson, Çin'in Doğu Türkistan ve Hong Kong'daki baskı politikalarına değindi.

"ÇİN HOŞ BİR ÜLKE DEĞİL"

Larsson, "Herkes benim insan haklarını ne kadar savunduğumu bilir. Çin'in hoş bir ülke olmadığını biliyoruz. Doğu Türkistan, Hong Kong politikaları ve TikTok'a karşı tavır almak için Huawei ile iş birliğini sonlandırdım." ifadelerini kullandı.

2008 yılında TV4 kanalının ''Yetenek sensin" yarışmasını kazanan Larsson, 2013'teki hit şarkısı Uncover ve Fransız DJ David Guetta ile yaptığı iş birliğiyle uluslararası üne kavuşmuştu.