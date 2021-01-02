Ünlü YouTuber Logan Paul'a 3.5 milyon dolarlık dava açıldı

Planeless Pictures isimli prodüksiyon şirketi, dünyaca ünlü YouTuber Logan Paul'a, 3.5 milyon dolarlık dava açtı. Davanın açılma nedeni ise Airplane Mode isimli bir film.

Dünyaca ünlü YouTuber Logan Paul, zaman zaman yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada oldukça ses getiriyor. Ancak Paul'un son hamlesi, ona oldukça pahalıya patlayabilir.

Planeless Pictures isimli bir prodüksiyon şirketi, 2017 yılında yayınladığı bir video nedeniyle Paul'a 3.5 milyon dolarlık rekor bir dava açtı.

DAVANIN HİKAYESİ

Planeless Pictures, yıllar önce Logan Paul ile "Airplane Mode" isimli bir filmde oynaması için bir anlaşma imzalamıştı. Film çekildikten sonra birçok ücretli platformda yayınlandı. Ancak yapımcı şirket, daha fazla gelir elde edebilmek için Google ile 3.5 milyon dolar karşılığında bir reklam anlaşması imzaladı.





GOOGLE ANLAŞMAYI FESHETTİ

Logan Paul'un 2017 yılında bir ormanda çektiği intihar içerikli videoyu yayınlaması, Google'ı harekete geçirdi ve ABD'li şirket, Planeless Pictures ile yapılan 3.5 milyon dolarlık reklam anlaşmasını feshetti.

İşte davanın hikayesi burada belirginleşiyor. Planeless Pictures, Google ile yapılan anlaşmanın Logan Paul yüzünden iptal edildiğini öne sürerek, bu ücretin YouTuber tarafından ödenmesini istiyor.

Davayı açan yetkililere göre Paul, çektiği video nedeniyle hem filmi hem de yapım şirketini zor durumda bırakacağını zaten biliyordu. Ancak ünlü YouTuber, yine de bu videoyu yükleyerek eleştirilerin odağı haline geldi.

Eğer Planeless Pictures davayı kazanırsa, Logan Paul tek bir video yüzünden 3,5 milyon dolarlık bir tazminat ödemeye mahkum olacak.