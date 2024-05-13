Unutulan efsane telefonlar: Nokia 6630 "Unutulan efsane telefonlar" serimizin bu bölümünde, bir zamanlara damga vuran Nokia 6630 modeline yakından bakıyoruz.

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Teknolojideki hızlı gelişmelerle birlikte, yeni telefonlar piyasaya sürülüyor ve eskileri hızla unutuluyor. Ancak bazı telefonlar vardır ki zamanı geçmiş olsalar da unutulmaz izler bırakırlar.

"Unutulan efsane telefonlar" serimizin bu bölümünde, Nokia'nın efsane modellerinden olan 6630'a yakından bakıyoruz.

Nokia 6630 neler sunuyordu

65k renk haznesine sahip 2.1 inç ekran ile satışa sunulan Nokia 6630, 10 MB dahili hafızaya sahipti.

1.3 MP tekli kameraya sahip olan telefon, o zamanlar oldukça iyi diyebileceğimiz 900 mAh batarya kapasitesi sunuyordu. Bu sayede, telefonun şarjı 1 güne kadar dayanıyordu.

Döneminde en çok iş insanlarının kullandığı bir cihaz olan telefon, Symbian işletim sistemiyle birlikte birçok oyun ve uygulamaya ev sahipliği yapıyordu.

Neredeyse tüm Nokia cep telefonlarında olduğu gibi, değişiklik yapmak istediğinizde telefonun ön ve arka kapakları çıkartılıp yenisi takılabiliyordu.

İlk olarak Nokia'nın felsefesi, 6630'un 2G ve 3G ağlarında rahat çalışabilmesiydi. Bu sayede şirket, WCDMA (3G) verilerinin yanı sıra telefona GSM'de GPRS ve EDGE desteği sundu.

En gelişmiş kamera Nokia 6630'da

Nokia, o zamanlar 6630'da bulunan kameranın, piyasadaki en gelişmiş kamera olduğunu iddia ediyordu.

Telefon, 6X dijital yakınlaştırma, bir saate kadar video çekimi ve uyumlu yazıcılara kablosuz yazdırma ve diğer özellikleriyle diğer telefonlardan ayrılıyordu.

Satışlar her ne kadar başlangıçta iyi gitse de daha sonraki yıllarda Nokia, neredeyse tüm telefonlarında aynı kaderi yaşadı.

2007'nin başında Steve Jobs, ilk iPhone modellerini tanıttığında Nokia modellerine olan ilgi zamanla azaldı.

Kötü kamera ve 3G desteğinin olmaması, iPhone'un o dönemler eleştiri almasına neden olsa da büyük dokunmatik ekran ve iOS platformu, tüketicilerin tercihi olmaya başladı.