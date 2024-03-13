Unutulan efsane telefonlar: Nokia N95 "Unutulan efsane telefonlar" serimizin bu bölümünde, bir zamanlara damga vuran Nokia N95 modeline yakından bakıyoruz.

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Teknolojideki hızlı gelişmelerle birlikte, yeni telefonlar piyasaya sürülüyor ve eskileri hızla unutuluyor. Ancak bazı telefonlar vardır ki zamanı geçmiş olsalar da unutulmaz izler bırakırlar.

"Unutulan efsane telefonlar" serimizin bu bölümünde, Nokia'nın efsane modellerinden olan N95'e yakından bakıyoruz.

Nokia N95 neler sunuyordu

Nokia'nın efsanevi modeli N95, mobil teknoloji dünyasında önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.

İlk kez 2007 yılında piyasaya sürüldüğünde, olağanüstü özellikleri ve yenilikçi tasarımıyla büyük bir etki yarattı.

N95, akıllı telefonların yükselişinde önemli bir rol oynadı ve bugün bile teknoloji tutkunları arasında nostaljik bir değere sahip.

N95, piyasaya sürüldüğü yılın sonunda sadece İngiltere'de 1 milyonun üzerinde sattı. Aradan bir yıl geçtikten sonra şirket, telefonun 7 milyon satış rakamına ulaştığını duyurdu. Nokia, N95 üretimine 2010 yılının yaz aylarına kadar devam etti.

16 milyon renk gösterebilen 2.6 inç'lik LCD ekrana sahip telefon 320x240 piksel çözünürlük sunuyordu.

5 megapiksel kamerası ise Carl Zeiss lensleriyle ve otomatik odaklanma işleviyle iyi bir kamera deneyimi yaşatan telefon, 640x480 çözünürlüğünde, saniyede 30 karelik videolar çekebiliyordu.

Nokia N95, dahili GPS ve kendi harita yazılımıyla gelen ilk telefonlardan bir tanesiydi. Telefonun ekranını yukarıya doğru kaydırdığınızda numara klavyesi sizleri karşılıyordu.

Aşağı kaydırdığınızda ise film izlemek veya müzik dinlemek için özel denetimler beliriyordu.

Telefon, popüler tüm dosya türlerini çalabiliyordu. N95'in ikinci sürümü, daha büyük ekrana ve 8GB depolama alanına sahipti.

FM radyoyla gelen Nokia N95 modelinde; flash destekli bir web tarayıcısı, tam bir ofis yazılım paketi, Java ME ve Symbian uygulamaları için çoklu görev desteği, Wi-Fi, Bluetooth, videolu aramalar için ikinci kamera, TV'ye bağlanabilme, microSD kart desteği ve sesli komut gibi özellikler vardı.

İlk iPhone, Nokia N95'in sonu oldu

2007'nin başında Steve Jobs, ilk iPhone modellerini tanıttığında; Nokia N95, satışları silip süpürüyordu.

Kötü kamera ve 3G desteğinin olmaması, iPhone'un o dönemler eleştiri almasına neden olsa da büyük dokunmatik ekran ve iOS platformu, tüketicilerin tercihi olmaya başladı.

Apple'ın ilk iPhone modeli, yavaş yavaş satışlarını artırmaya başladı ve Nokia N95 modelini gölgede bıraktı.