Unutulan efsane telefonlar: Samsung E250 "Unutulan efsane telefonlar" serimizin bu bölümünde, bir zamanlara damga vuran Samsung E250 modeline yakından bakıyoruz.

Editör: Muhammet Karal

Teknolojideki hızlı gelişmelerle birlikte yeni telefonlar piyasaya sürülüyor ve eskileri hızla unutuluyor. Ancak bazı telefonlar vardır ki zamanı geçmiş olsalar da unutulmaz izler bırakırlar.

"Unutulan efsane telefonlar" serimizin bu bölümünde, Samsung'ûn efsane modellerinden olan E250'ye yakından bakıyoruz.

SAMSUNG E250 NELER SUNUYORDU

Cep telefonlarının cep boyutlarına sığdığı ilk dönemlerde, bazı modeller adeta birer ikon haline gelmişti. Bu modellerden biri de şüphesiz Samsung E250'ydi.

2006 yılında piyasaya sürülen Samsung E250, kızaklı tasarımı, güçlü bataryası ve uygun fiyatı ile dikkat çekiyordu.

VGA kamerasıyla o dönemin şartlarına göre oldukça iyi sayılabilecek fotoğraflar ve videolar çekebiliyordunuz.

Micro SD kart ile 2 GB'a kadar genişletilebilen hafıza sayesinde onlarca MP3 ve MP4 dosyasını yanınızda taşıyabiliyor, 2 inçlik ekranında keyifle izleyebiliyordunuz.

WAP 2.0 tarayıcısıyla 0.facebook gibi ilkel internet sitelerine girerek sanal dünyayla bağlantı kurmanızı sağlayan telefon, 750 mAh gücündeki bataryasıyla dönemin iyi şarj ömrü sunan telefonlarından bir tanesiydi.

Samsung E250, sadece bir cep telefonu değil, aynı zamanda bir dönemin simgesi oldu.

Basitliği, dayanıklılığı ve uygun fiyatı ile milyonlarca kullanıcının hayatına dokunan bu cihaz, günümüzün gelişmiş akıllı telefonlarına kıyasla çok daha farklı bir deneyim sunuyordu.