USB-C şarj girişli iPhone, 860 bin TL'ye satıldı

İsviçreli bir robotik öğrencisi, iPhone X'in şarj girişini değiştirdi. USB-C şarj girişli iPhone, 86 bin dolara (860 bin TL) alıcı buldu.

Bildiğiniz gibi Apple, iPhone modellerinde Lightning ismini verdiği bir şarj girişi kullanıyor. Android akıllı telefon modellerinde ise genellikle USB-C girişi tercih ediliyor.

İsviçreli robotik öğrencisi Ken Pilloner, iPhone X'in şarj girişini değiştirdi. Girişi Lightning'ten USB-C'ye çeviren Pilloner, söz konusu telefonu eBay üzerinden 86 bin dolara (860 bin TL) sattı.

Pilloner, "Sahip olduğum tüm elektronik cihazların USB Type-C girişi var. iPhone'u da bu yüzden dönüştürmek istedim. Tek bir şarj kablosuyla artık iPhone ve diğer cihazlarımı şarj edebilirim." dedi.

Öte yandan Pilloner, cihazın bozulması riskine karşı, kullanacak kişilere aygıtı sökmeme ve işletim sistemini güncellememe uyarısında bulundu.

AVRUPA BİRLİĞİ DE LIGHTNING GİRİŞİNE KARŞI

Avrupa Komisyonu'nun Avrupa stratejisinden sorumlu başkan yardımcısı Margrethe Vestager, şirketlerin tüketicileri gereksiz yere farklı şarj cihazları satın almak zorunda bıraktığını söyleyerek Apple'ı hedef almıştı.

Avrupa Birliği, Apple'a çağrıda bulunarak iPhone'larda artık USB-C şarj girişinin kullanılması gerektiğini açıklamıştı.

USB-C'ye geçmeme konusunda en önde gelen şirket olan Apple, bunu yapmanın piyasadaki inovasyonu azaltacağını savunmuştu.