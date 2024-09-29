Uydu internet hizmeti Starlink, 4 milyon kullanıcıya ulaştı Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, uydu internet hizmeti Starlink'in 4 milyon kullanıcıya ulaştığını duyurdu.

Haber Merkezi

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını fırlatmaya devam ediyor.

SpaceX'in alçak dünya yörüngesindeki Starlink uydu sayısı 6 bini aşarken, şirketin 12 bin Starlink uydusunu yörüngeye yerleştirme izni var.

4 MİLYON KULLANICIYA ULAŞTI

Elon Musk'ın SpaceX şirketi tarafından geliştirilen uydu internet hizmeti Starlink, büyük bir başarıya imza atarak 4 milyon kullanıcıya ulaştı.

Bu önemli dönüm noktası, uydu internet teknolojisinin hızla yaygınlaştığının ve dünya genelinde internet erişiminde yeni bir çığır açtığının bir göstergesi.

Starlink; Aralık 2022'de 1 milyon aboneye, Eylül 2023'te 2 milyon aboneye ve Mayıs ayında 3 milyona ulaşmıştı.

Uydu internet teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor ve Starlink gibi projeler, dünya genelinde internet erişimini daha da demokratikleştirecek.

Önümüzdeki yıllarda, uydu internetin hayatımızın her alanında daha fazla yer alacağı öngörülüyor.