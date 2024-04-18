Uydu sayısı 6 bine yaklaşıyor: 23 Starlink uydusu daha yörüngeye fırlatıldı Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Starlink İnternet Ağı Projesi kapsamında 23 uyduyu daha yörüngeye gönderdi.

AA & Ensonhaber

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını fırlatmaya devam ediyor.

SpaceX, Starlink uydularını taşıyan Falcon 9 roketini, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden alçak yörüngeye fırlattı.

Falcon 9 roketinin ilk kademesi, fırlatmanın ardından Atlantik Okyanusu'ndaki "Just Read the Instructions " platformuna iniş yaptı.

Uydular yörüngeye yerleşti

SpaceX'in sosyal medya platformu X hesabında yaptığı paylaşıma göre, Starlink projesi kapsamında Falcon 9'un taşıdığı 23 uydu yörüngeye yerleştirildi.

Söz konusu fırlatma görevi, SpaceX'in 2024'te gerçekleştirdiği 27'nci görev olarak kayıtlara geçti.

Toplam uydu sayısı 6 bine yaklaştı

SpaceX'in alçak dünya yörüngesindeki Starlink uydu sayısı 5 bin 700'e ulaşmış durumda.

SpaceX'in hâlihazırda 12 bin Starlink uydusunu yörüngeye yerleştirme izni var. Şirket, buna ek olarak 30 bin uydunun daha onaylanması için başvuruda bulundu.