Uydu sayısı 6 bine yaklaşıyor: 23 Starlink uydusu daha yörüngeye fırlatıldı

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını fırlatmaya devam ediyor.
SpaceX, Starlink uydularını taşıyan Falcon 9 roketini, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden alçak yörüngeye fırlattı.
Falcon 9 roketinin ilk kademesi, fırlatmanın ardından Atlantik Okyanusu'ndaki "Just Read the Instructions " platformuna iniş yaptı.
Uydular yörüngeye yerleşti
SpaceX'in sosyal medya platformu X hesabında yaptığı paylaşıma göre, Starlink projesi kapsamında Falcon 9'un taşıdığı 23 uydu yörüngeye yerleştirildi.
Söz konusu fırlatma görevi, SpaceX'in 2024'te gerçekleştirdiği 27'nci görev olarak kayıtlara geçti.
Toplam uydu sayısı 6 bine yaklaştı
SpaceX'in alçak dünya yörüngesindeki Starlink uydu sayısı 5 bin 700'e ulaşmış durumda.
SpaceX'in hâlihazırda 12 bin Starlink uydusunu yörüngeye yerleştirme izni var. Şirket, buna ek olarak 30 bin uydunun daha onaylanması için başvuruda bulundu.
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