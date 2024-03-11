Uydudan mesajlaşma özelliği Android telefonlara geliyor Google, Android 15 güncellemesi ile birlikte uydu üzerinden mesajlaşma özelliğini telefonlara getirmeyi planlıyor.

ensonhaber.com

Apple’ın uzun süredir kapalı kapılar ardında geliştirdiği uydu üzerinden iletişim teknolojisi, iPhone 14 modellerinde karşımıza çıkmıştı.

Uydu bağlantısı, telefonların çekmediği yerlerde, Dünya’nın yörüngesinde yer alan iletişim uydularını kullanarak, hücresel bağlantı olmadan kesintisiz iletişim kurulmasına imkan tanıyor.

iPhone 14 modellerinde kullanılan uydu özelliği, ABD merkezli uydu iletişim şirketi Globalstar tarafından destekleniyor.

Google, uydu özelliğini Android'e getiriyor

Google, "Mesajlar" uygulamasına Apple'ın teknolojisine benzer uydu bağlantısı özelliği getirmeyi amaçlıyor.

Gelen bilgilere göre, uydudan mesajlaşma özelliği Android 15 güncellemesi ile birlikte kullanıma sunulacak.

Böylece, telefon sinyalinin çekmediği yerlerden de acil durumlarda mesaj göndermek ve almak mümkün olacak.

Google, söz konusu özellik için uydu aracılığıyla acil durum çağrıları sağlayan Garmin Response şirketinden faydalanacak.

Garmin’le yapılacak bir ortaklık sayesinde Google, acil durum özelliğini 150’den fazla ülkede kullanıma sunabilir.

Elon Musk’ın Starlink şirketi de benzer bir şekilde uyduları aracılığıyla internet bağlantısı hizmeti sunuyor.

Öte yandan, Android telefonlardaki bu özellik bazı ülkeler tarafından kısıtlanabilir. Zira Çin ve Hindistan gibi ülkelerde uydu telefonlarının kullanımı yasak.