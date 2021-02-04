Uygun fiyatıyla Nokia 1.4 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Nokia, bütçe dostu akıllı telefon arayanların ilgisini çekecek Nokia 1.4 modelini duyurdu. Android Go ile gelen akıllı telefon, kendi fiyat segmenti için çok da kötü olmayan özelliklere sahip.

HMD Global çatısı altında faaliyetlerini yürüten bir zamanların efsane telefon üreticisi Nokia, artık daha çok giriş ve orta segment telefonlar üzerinde yoğunlaşıyor.

Geçtiğimiz günlerde Nokia'nın karşımıza 5 yeni telefonla çıkacağını ve bunlardan ilkinin Nokia 1.4 modeli olacağını sizlerle paylaşmıştık.

Beklenen oldu ve marka, geçtiğimiz yıl bütçe dostu bir akıllı telefon olarak duyurulan Nokia 1.3’ün halefi olarak karşımıza çıkan Nokia 1.4’ü resmen duyurdu.

Donanım bakımından düşük olan telefonlar için geliştirilen “Android Go” işletim sistemine sahip telefona gelin daha yakından bakalım.

NOKIA 1.4 ÖZELLİKLERİ

Telefonun dış cephesine baktığımızda, ön kısmının çentikli bir tasarıma sahip olduğunu görüyoruz.

Arka tarafta daire şeklinde bir kamera modülü ve hemen altında yine daire şeklinde bir fiziksel parmak izi okuyucusuyla karşımıza çıkan Nokia 1.4, 6,5 inç HD+ ekranla bizleri karşılıyor.

Qualcomm'un giriş seviyesindeki işlemcisi Snapdragon 215'ten güç alan telefonda, 1GB / 2GB / 3GB RAM ve 16GB / 32GB / 64GB depolama seçenekleri bulunuyor.

Telefonun arka kısmına baktığımızda 8 MP + 2 MP çift kamera, ön kısmında ise 5MP'lik tek bir kamera karşımıza çıkıyor.

Son olarak 4.000 mAh batarya kapasitesine sahip Nokia 1.4, mavi ve mor renk seçenekleriyle ve 119 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak.







