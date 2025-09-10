Uygun fiyatlı Apple Watch SE 3 tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri

ABD merkezli teknoloji devi Apple, iPhone 17 lansmanında son olarak 2022'de güncellediği uygun fiyatlı akıllı saatinin yeni nesli Apple Watch SE 3'ü resmen tanıttı.

Yeni model, daha modern bir tasarım ve önemli teknik iyileştirmelerle geliyor.

ALWAYS ON DISPLAY EKRAN VE S10 ÇİP GÜCÜ

Yeni Apple Watch SE 3, genel tasarımını korusa da daha ince ekran çerçeveleri sayesinde daha modern bir görünüme kavuştu.

En büyük yeniliklerden biri ise uygun fiyatlı modele ilk kez gelen Always on Display (Hep Açık Ekran) özelliği oldu.

Teknik tarafta ise cihaz, Apple'ın gelişmiş S10 çipiyle donatıldı. Bu yeni işlemci sayesinde saatin performansı ve duyarlılığı artırılırken, çift dokunma hareketleri gibi yeni özellikler de eklendi.

SAĞLIK ÖZELLİKLERİ VE PİL ÖMRÜ

Apple Watch SE 3, EKG ve kandaki oksijen seviyesini ölçme gibi özellikleri barındırmasa da önemli sağlık takibi yeteneklerine sahip.

Kalp atış hızı ölçümünün yanı sıra yeni bir özellik olarak uyku apnesi takibi de yapabiliyor.

Çarpışma ve düşme algılama gibi güvenlik özelliklerini koruyan akıllı saatin pil ömrü de iyileştirildi. Yeni model artık tek şarjla 18 saatlik kullanım süresi sunuyor.

APPLE WATCH SE 3 TÜRKİYE FİYATI VE ÇIKIŞ TARİHİ

40 mm ve 44 mm boyutlarıyla gelen Apple Watch SE 3'ün Türkiye başlangıç fiyatı 13 bin 999 TL olarak açıklandı.

Saat, 19 Eylül'de ön siparişe açılacak ve 26 Eylül'de resmen satışa çıkacak.